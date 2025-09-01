Ft
09. 01.
hétfő
háború Lengyelország Ukrajna Ursula von der Leyen Bulgária invázió

Ursula von der Leyen mindent beleadott a hétvégén: gőzerővel a háborúra készül

2025. szeptember 01. 09:20

A Bizottság elnöke Kelet-Európában turnézik és láthatóan megjött a harcikedve.

2025. szeptember 01. 09:20
null

Ha valaki 2019-ben azt mondta volna, hogy Ursula von der Leyen lesz az oroszok elleni kemény fellépés legnagyobb támogatója és lőszergyárak építése kapcsán tart lelkes beszédeket, valószínűleg a németek nevettek volna a leghangosabban. Botrányokkal teli hadügyminisztersége után került a Bizottság élére, és 

az orosz-ukrán háború kitörése óta ő hirdeti leglelkesebben, hogy Európának addig kell támogatnia Ukrajnát „amíg csak szükséges.”

Miközben az amerikai vezetés mindent megtesz, hogy tárgyalóasztalnál zárják le a háborút, addig Ursula von der Leyen továbbra is hisz az ukránok győzelmében. 

Ursula von der Leyen jelenleg éppen„frontvonal” turnét tart, hogy biztosítsa az Unió keleti határán fekvő országokat az orosz agresszióval szembeni támogatásáról. A Fekete-tengerrel határos Bulgária mellett a Bizottság elnöke meglátogatta Finnországot, Észtországot, Litvániát, Lettországot és Lengyelországot is, amelyek mindegyike határos Oroszországgal vagy Fehéroroszországgal. Hétfőn Romániába és Litvániába utazik. Bár Magyarország és Szlovákia is határos Ukrajnával a Bizottság elnöke ide nem látogat el. 

Fegyvergyártás növelése

Ursula von der Leyen kelet-európai turnéja keretében a hétvégén Bulgáriában járt, ahol többek között megtekintett egy lőszergyárat. A Bizottság elnöke nagy lelkesedéssel beszélt az ország hadiiparáról: „Bulgária rendkívül erős hagyományokkal rendelkezik a védelmi iparban. Valójában az EU-n belül a bruttó hazai termékhez viszonyított forgalma a legmagasabb, és az egyetlen olyan ország, ahol a legnagyobb magánmunkaadó egy védelmi iparban működő vállalat.

Itt nagy mennyiségű lőszert és robbanószert gyártanak, amelyek támogatják Ukrajnát és szabadságáért folytatott küzdelmét. A háború kezdete óta az Ukrajna által használt fegyverek egyharmada Bulgáriából származik” 

– áradozott Von der Leyen. 

Miközben az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy befejeződjön az ukrajnai háború az Európai Bizottság elnökének láthatóan megjött a harckikedve. 

„Pontosan ilyen projektekre van szükségünk” – mondta von der Leyen. „Ez jó munkahelyeket teremt a régióban. Ezeknek a projekteknek köszönhetően akár 1000 új munkahely is létrejöhet Sopotban, emellett pedig növeljük a lőszergyártásunkat is.”

A bolgár állami fegyvergyártó látogatása azt követően történt, hogy a német Rheinmetall védelmi vállalat bejelentette, hogy két új gyárat épít a balkáni országban,

beleértve a sopoti létesítmények bővítését is, hogy Bulgáriát Európa legnagyobb lőporgyártójává tegye – számolt be a Politico. 

Oroszország ukrajnai inváziója új életet lehelt Bulgária védelmi iparába, az országot Kijev szovjet szabványú lőszerének fontos beszállítójává téve, és egykor tétlen gyárakat és régiókat újjáélesztve. Azonban a bolgár jobboldal ellenzi a hadiipar felélesztését, mert azzal érvel, hogy a lőporgyártás káros az egészségre és a környezetre is, és általában egy veszélyes iparág. 

A haditurné folytatódik

A múlt héten a Bizottság elnöke Lengyelországban ellátogatott a határkerítéshez is, amelyet az „európai szolidaritás” szimbólumának nevezett. Tette ezt azt követően, hogy Magyarország évek óta támadások célpontja a déli határkerítés miatt. 

Ursula von der Leyen folytatja a körútját: a következő állomás Románia lesz.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

Nasi12
2025. szeptember 01. 12:02
Rheinmetallos pólóban öszintébb lenne.😀
csapláros
2025. szeptember 01. 11:42
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 01. 10:59 • ..."Mindenki kiszállt az oroszokkal való bizniszből. Magyarország az ellenkezőjét csinálja: más forrásokat épített le, és csak a ruszkikra koncentrálja az importját,"... A deszkán baszott kurva anyádnak hazudozz, szarfaszú Isten barma provokátor ügynök spicli, DE ne itt, ahol TISZTÁBAN vannak a valósággal: 1. NEM MINDENKI szállt ki az oroszokkal való bizniszből. 2024-ben az Eu 31,5 ezer MILLIÁRD Euró exportot bonyolított az oroszokkal 2. Magyarország kereskedelmi forgalma az oroszokkal 1,5 % míg az Unió országaival 75 %. Uniós szinten is a legmagasabb arányban lógunk annak a csecsén.
fogas paduc
2025. szeptember 01. 11:23
Ursula van Méglejjebb egy satrapina.
Felvidéki MAGYAR
2025. szeptember 01. 11:19
A mi pénzünkből - ez a retkes náci, gyufafejű csaló tolvaj qrw@!
