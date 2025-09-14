BRÉKING: Magyar Péter szerint küszöbön a ruandai népirtás, mert Orbán Viktor teraszt söpört

Orbán Viktor eltakarította a poloskákat (VIDEÓ)
A miniszterelnök beváltotta korábbi ígéretét.
A Tisza Párt elnöke berezelt a saját propagandájától.
1994-ben Ruandában azzal uszítottak az állami rádióban, hogy »tapossátok el a csótányokat«. Erre a felhívásra pár hét alatt egymillió embert gyilkoltak le a világ egyik legnagyobb népirtásában”
– kezdte baljóslatú Facebook-bejegyzését Magyar Péter, aki Orbán Viktor tegnapi, a közösségi médiában megosztott videójára reagált a komor felütésű poszttal.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a miniszterelnök egy TikTok-videót tett közzé szeptember 13-án, amelyben a sátoraljaújhelyi szállásának erkélyéről takarítja el a fürtökben lógó poloskákat.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök beváltotta korábbi ígéretét.
A Tisza-elnök a kormányfő március 15-ei szavait próbálta meg ismét kiforgatni.
Magyar Péter úgy véli, hogy Orbán Viktor szavai a „virtigli uszító gyűlöletbeszéd” kategóriába tartoznak, illetve „a gyűlölet karmesterének” titulálta a miniszterelnököt.
Minimum furcsa kijelentések ezek egy olyan párt elnökétől,
amelynek politikusa kollégánkat lökdöste Kötcsén, ahol a szimpatizánsai pedig akasztással fenyegették a köztévé munkatársait.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Pláne, hogy ezek után
Magyar Péter azzal mentegette a Móna Márkot felöklelő Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy megpróbálta elbagatellizálni az incidenst.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza elnöke valószínűleg pont olyan figyelmesen tekintette meg az incidensről készült felvételt, ahogyan Tarr Zoltán önleleplező videóját is.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán így fogalmazott az esettel kapcsolatban:
Láthatóan az embereket érdekli, hogy milyen egy politikus magánemberként egy átlagos, hétköznapi helyzetben.” A politikusok az ilyen videókkal „bemutatják, hogy ők is – minden állítással ellentétben – igenis hús-vér emberek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.
Hozzátette:
Orbán Viktor is ezzel a több milliós megtekintésnél járó videóval azt mutatta, hiába ő a miniszterelnök, ha úgy van, fog egy seprűt, és kitakarít a teraszon.”
Deák a tavalyi amerikai elnökválasztás egyik híres mozzanatával állította párhuzamba a kormányfő lépését, és emlékeztetett arra, hogy Donald Trumpnak sem derogált beállni egy McDonald'sba, miután ellenfele azzal támadta, hogy nincs kapcsolata a valósággal és a dolgozó emberekkel.
***
Fotó: Ferenc ISZA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Előre szólunk: tízből négy diplomás nem tudja majd értelmezni az itt következő szöveget. Francesca Rivafinoli írása.