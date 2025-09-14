Ft
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Fidesz poloska Orbán Viktor Deák Dániel

BRÉKING: Magyar Péter szerint küszöbön a ruandai népirtás, mert Orbán Viktor teraszt söpört

2025. szeptember 14. 15:22

A Tisza Párt elnöke berezelt a saját propagandájától.

2025. szeptember 14. 15:22
null

1994-ben Ruandában azzal uszítottak az állami rádióban, hogy »tapossátok el a csótányokat«. Erre a felhívásra pár hét alatt egymillió embert gyilkoltak le a világ egyik legnagyobb népirtásában”

– kezdte baljóslatú Facebook-bejegyzését Magyar Péter, aki Orbán Viktor tegnapi, a közösségi médiában megosztott videójára reagált a komor felütésű poszttal.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a miniszterelnök egy TikTok-videót tett közzé szeptember 13-án, amelyben a sátoraljaújhelyi szállásának erkélyéről takarítja el a fürtökben lógó poloskákat.

A Tisza-elnök a kormányfő március 15-ei szavait próbálta meg ismét kiforgatni.

Magyar Péter úgy véli, hogy Orbán Viktor szavai a „virtigli uszító gyűlöletbeszéd” kategóriába tartoznak, illetve „a gyűlölet karmesterének” titulálta a miniszterelnököt.

Minimum furcsa kijelentések ezek egy olyan párt elnökétől,

amelynek politikusa kollégánkat lökdöste Kötcsén, ahol a szimpatizánsai pedig akasztással fenyegették a köztévé munkatársait.

Pláne, hogy ezek után

Magyar Péter azzal mentegette a Móna Márkot felöklelő Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy megpróbálta elbagatellizálni az incidenst.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán így fogalmazott az esettel kapcsolatban:

Láthatóan az embereket érdekli, hogy milyen egy politikus magánemberként egy átlagos, hétköznapi helyzetben.” A politikusok az ilyen videókkal „bemutatják, hogy ők is – minden állítással ellentétben – igenis hús-vér emberek.”

Hozzátette:

Orbán Viktor is ezzel a több milliós megtekintésnél járó videóval azt mutatta, hiába ő a miniszterelnök, ha úgy van, fog egy seprűt, és kitakarít a teraszon.”

Deák a tavalyi amerikai elnökválasztás egyik híres mozzanatával állította párhuzamba a kormányfő lépését, és emlékeztetett arra, hogy Donald Trumpnak sem derogált beállni egy McDonald'sba, miután ellenfele azzal támadta, hogy nincs kapcsolata a valósággal és a dolgozó emberekkel.

***

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

konzekvencia
2025. szeptember 14. 16:41
Nyugi poloskapeti. Nem lesz itt semmiféle népírtás. Csak a poloskák lesznek kisöpörve (és nem eltaposva) a választásokon. Sikerült megnyugtatnom ? Ja, nem, mert a te kis nárcisztikus elmédnek ez is tragédia ? A te bajod.
ThunderDan
2025. szeptember 14. 16:40
Ez zakkantabb, mint a vásárhelyi Eszelős volt.
londonbaby
2025. szeptember 14. 16:39
lett már a kajájába két hatalmas köpés jó sárga turhásan belekeverve..
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 14. 16:36
Áthallásos a dolog, arról MP tehet. Maradt volna ölebnek.
