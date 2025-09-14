BRÉKING: Magyar Péter szerint küszöbön a ruandai népirtás, mert Orbán Viktor teraszt söpört

Mintha lenne remény – László András Solum Ipsum című könyvéről

Efféle könyveket nem lehet csak úgy elolvasni. Lehet vele haladgatni persze az elejétől a vége felé, de ezzel a „normális” olvasási metódussal előbb-utóbb zsákutcába jutunk. A linearitással itt nem megyünk semmire. Győrffy Ákos írása.