Orbán Viktor eltakarította a poloskákat (VIDEÓ)

Magyar Péter állításával szemben senki nem manipulálta a Völner-Schadl ügy iratait – állapította meg a nyomozás
Az ügyészég valamennyi szálat kivizsgálta.
A miniszterelnök beváltotta korábbi ígéretét.
Orbán Viktor eltakarította a poloskákat, az erről szóló videót a TikTokon is megosztotta a miniszterelnök. Ebben a kormányfőnek egy seprűt hoznak, amellyel az elszaporodott poloskákat söpörte le sátoraljaújhelyi szállásán. A kormányfő a Harcosok Klubjának első edzőtáborán vesz részt.
Emlékezetes, Orbán Viktor március 15-ei beszédében beszélt arról, hogy
átteleltek a poloskák
és nagytakarítást ígért.
A miniszterelnök nem kímélte ellenfeleit: kemény üzenetet küldött a brüsszeli elitnek és a külföldi érdekeket kiszolgáló politikusoknak is.
Nyitókép: Anadolu via AFP
