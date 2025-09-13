Orbán Viktor eltakarította a poloskákat (VIDEÓ)

Orbán Viktor eltakarította a poloskákat, az erről szóló videót a TikTokon is megosztotta a miniszterelnök. Ebben a kormányfőnek egy seprűt hoznak, amellyel az elszaporodott poloskákat söpörte le sátoraljaújhelyi szállásán. A kormányfő a Harcosok Klubjának első edzőtáborán vesz részt.

Emlékezetes, Orbán Viktor március 15-ei beszédében beszélt arról, hogy

átteleltek a poloskák

és nagytakarítást ígért.