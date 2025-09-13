Ft
nagytakarítás Magyar Péter poloska Orbán Viktor

Orbán Viktor eltakarította a poloskákat (VIDEÓ)

2025. szeptember 13. 19:05

A miniszterelnök beváltotta korábbi ígéretét.

2025. szeptember 13. 19:05
Orbán Viktor poloska március 15

Orbán Viktor eltakarította a poloskákat, az erről szóló videót a TikTokon is megosztotta a miniszterelnök. Ebben a kormányfőnek egy seprűt hoznak, amellyel az elszaporodott poloskákat söpörte le sátoraljaújhelyi szállásán. A kormányfő a Harcosok Klubjának első edzőtáborán vesz részt. 

Emlékezetes, Orbán Viktor március 15-ei beszédében beszélt arról, hogy 

átteleltek a poloskák

és nagytakarítást ígért. 

 

Nyitókép: Anadolu via AFP

***

@viktor_a_tiktokon Edzőtábor. Csakis poloskamentesen. 🇭🇺🇭🇺❤️ #orbanviktor #miniszterelnok #Magyarország #poloska #edzőtábor ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Kanmacska
2025. szeptember 13. 20:53
Délelőtt én is poloskákat irtottam. Paradicsomot szedtem a kertben és rengeteg ilyen büdös dögöt találtam. Nem permeteztem a nyáron, mert legyen bio, ugye. Kesztyűt vettem fel tehát, összegyűjtöttem őket egy műanyag edénybe, aztán némi gázolaj segítségével felgyújtottam őket, miután mindet egy kis betonlapra öntöttem... Ez jutott most eszembe a poloskáról.



greeen
2025. szeptember 13. 20:02
Na majd lesz visítás. De hogy még a természet is neki kedvezzen...... Imádom



borsos-2
2025. szeptember 13. 19:51
A jó poloska a halott poloska!



Sróf
2025. szeptember 13. 19:26
Az utóbbi időben az egyik legfaszább videója. Józan paraszti reakció a poloskák aura farmingjára. :D



Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!