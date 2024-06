Magyar Péter állításával szemben senki nem manipulálta a Völner-Schadl ügy iratait – állapította meg a nyomozás

Az ügyiratok feltételezett manipulációjáról Kovács Katalin elmondta:

megállapították, hogy senki nem nyúlt bele az iratokban.

Varga Judit pletykákat osztott meg volt férjével, a hanganyagon Dettiként említett személy pedig nem járt az ügyészségen – tette hozzá.

A Magyar Péter-féle hangfelvételen elhangzottak ráadásul olyan tárgyi tévedéseket tartalmaznak, amelyek eleve kizárják, hogy azt valaki a nyomozati iratokból szerezte volna.

Egyelten, a bűncselekményhez kapcsolódó bizonyítékot sem törölt senki. Ez olyan összehangolt, a bíróságokra kiterjedő tevékenységet feltételezett volna, mely még belső segítséggel sem lett volna kivitelezhető

– hangsúlyozta Kovács Katalin.

Fürcht Pál elmondta: a felvétel Magyar elmondása szerint 2023 januárjában készült, amikor még együtt éltek, de már a válásra készültek. A volt igazságügyi miniszter vallomása szerint Magyar ekkor már közéleti szerepre készült és állandóan pletykákat akart visszamondatni volt feleségével.

A vádiratot 2022 novemberében nyújtotta be az ügyészség, amelyek átkerültek a Fővárosi Törvényszékre és amely még abban a hónapban meg is kezdte az eljárást.

Szürreális ezek után arról beszélni 2023 januárjában, hogy valaki menjen be az ügyészségre és húzzon ki dolgokat az iratokból

– érvelt a főügyész.

Varga is elmondta, hogy ő is a sajtóból szerezte a tudomását a Völner-Schadl ügyről. Ráadásul nem az hangzik el a beszélgetésen, hogy Rogán Antal vagy az ő emberei húzattak volna ki terhelő adatokat.

A Völner-Schadl ügy lehallgatási anyagában szereplő, Rogán Antalra vonatkozó utalásokról Fürcht elmondta: az erre vonatkozó hanganyag bírói engedélyen kívüli volt, nem is lehetett törvényesen felhasználni az eljárásban. Ennek ellenére azt is megvizsgálták, hogy van-e valóság alapja, hogy Rogán Antal valamilyen közbeszerzést befolyásolt volna, de ilyen adat nem merült fel.