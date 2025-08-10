Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Kaja Kallas Európai Bizottság

Kaja Kallas felvázolta Trumpnak és Putyinnak, milyen feltételekkel kell megegyezniük

2025. augusztus 10. 17:59

Kérdés, hallgatnak-e rá a két nagyhatalom vezetői.

2025. augusztus 10. 17:59

„Miközben egy fenntartható és igazságos béke elérésén dolgozunk, a nemzetközi törvény egyértelműen kimondja: minden elfoglalt terület Ukrajna része”közölte Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnök vasárnap, és egyúttal bejelentette: az uniós külügyminiszterek hétfőn összeülnek, hogy megvitassák a következő lépéseket a közelgő Trump-Putyin találkozó előtt.

Az európai politikus beszélt továbbá arról is, hogy az USA képes lehet rávenni Oroszországot, hogy vegye komolyan a tárgyalásokat, 

ugyanakkor feltételeket is támasztott, mit vár el az unió a két világvezetőtől.

„Bármilyen megegyezést is köt egymással Washington és Moszkva, annak magában kell foglalnia Európát és Ukrajnát is, hiszen az ott élők biztonságáról van szó” – közölte, és hozzátette, az oroszok által elfoglalt területek –  vagyis Ukrajna közel 20 százaléka – Kijevhez tartozik, és ez nem is lehet egyezkedés kérdése. Továbbá hangsúlyozta, olyan békére van szükség, amely kizárja annak lehetőségét, hogy Oroszország a jövőben újabb támadást indítson Ukrajna és Európa ellen.

Nyitókép: AFP/FREDERICK FLORIN 

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. augusztus 10. 18:20
nincs is annál jobb ötlet mint egy ostoba kvótalibára hallgatni.
Válasz erre
0
0
fakanal
2025. augusztus 10. 18:19
ITT egy másik videó amitől nekem is kinyilt a válról inditható rakéta a zsebemben.Téma ,meglátod. w ww.instagram.com/reel/DMzQDynog4A/
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. augusztus 10. 18:19
Lenyegtelen Ezért felesleges a pöti által hazahozott eu-pénzre ácsingózni, menne egyből a befogadott migránsok pénzelésére...
Válasz erre
1
0
bagira004
•••
2025. augusztus 10. 18:19 Szerkesztve
Kallas nem szólhat bele. Másik dolog Zelenszkijt nem szabad meghívni , mert nem az ukránokat képviseli , hanem Ursulát és az eu vezéreket. Minden esetben Zelenszkij azt mondja amivel Brüsszelben megbízzák , ezért béke ellenes . Netán még is ott lesz ez a találkozón " az uniós külügyminiszterek hétfőn összeülnek, hogy megvitassák a következő lépéseket " kidolgozzák Z-t mivel küldjék . Z csak egy eus küldött megjelenése a tanácskozáson eut képviseli. Eu meg háborúpárti ezért nem tudnak békét kötni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!