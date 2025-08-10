Kaja Kallas felvázolta Trumpnak és Putyinnak, milyen feltételekkel kell megegyezniük

„Miközben egy fenntartható és igazságos béke elérésén dolgozunk, a nemzetközi törvény egyértelműen kimondja: minden elfoglalt terület Ukrajna része” – közölte Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnök vasárnap, és egyúttal bejelentette: az uniós külügyminiszterek hétfőn összeülnek, hogy megvitassák a következő lépéseket a közelgő Trump-Putyin találkozó előtt.

Az európai politikus beszélt továbbá arról is, hogy az USA képes lehet rávenni Oroszországot, hogy vegye komolyan a tárgyalásokat,

ugyanakkor feltételeket is támasztott, mit vár el az unió a két világvezetőtől.

„Bármilyen megegyezést is köt egymással Washington és Moszkva, annak magában kell foglalnia Európát és Ukrajnát is, hiszen az ott élők biztonságáról van szó” – közölte, és hozzátette, az oroszok által elfoglalt területek – vagyis Ukrajna közel 20 százaléka – Kijevhez tartozik, és ez nem is lehet egyezkedés kérdése. Továbbá hangsúlyozta, olyan békére van szükség, amely kizárja annak lehetőségét, hogy Oroszország a jövőben újabb támadást indítson Ukrajna és Európa ellen.

