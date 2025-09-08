Ft
Akasztással fenyegették a közmédia munkatársait a Tisza Párt szimpatizánsai (VIDEÓ)

2025. szeptember 08. 16:36

Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.

2025. szeptember 08. 16:36
Akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok vasárnap Kötcsén – adta hírül az M1. Császár Attilát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a tiszások, a délután egy pontján azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. 

Gyerekek, könyörgöm akasszuk fel” 

– hallatszott tisztán a videón, a Tisza Párt egyik szimpatizánsának kijelentése. A közmédia stábját végül egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe ezek után szintén belekötöttek a Tisza szimpatizánsok. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépni.

Nyitókép: képernyőfotó, YouTube

***

 

Összesen 100 komment

Robert-N
2025. szeptember 08. 18:36
fogatlan-ork-medve 2025. szeptember 08. 18:33 fogatlan-ork-medve bondavary 2025. szeptember 08. 18:33 Jót röhögtem amikor a trockos nácitokat meg a vízfejű fogyatékos fajtársait rommá égette Magyar Péter ---- Ki segít? Magadtól nem lehetsz ekkora ökör.😁😁😁
fogatlan-ork-medve
2025. szeptember 08. 18:33
fogatlan-ork-medve bondavary 2025. szeptember 08. 18:33 Jót röhögtem amikor a trockos nácitokat meg a vízfejű fogyatékos fajtársait rommá égette Magyar Péter!:DDDDDD
tapir32
2025. szeptember 08. 18:29
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba.
Sulammit
2025. szeptember 08. 18:24
Ezek a tiszások közveszélyes őrültek. Egy falubeli édesanyát fenyeget az a két suttyó, amikor ráadásul két pici gyerekkel van? Ezeknek már semmi sem szent? Ennyi gyilkos indulat, mint ami ebben a gyilkos szektában van, nem volt még a politikában. És mindezt annak a pszichopata Péternek "köszönhetjük", aki kihozza az emberekből a legrosszabbat. Istentelen ördögtől megszállott emberek.
