Akasztással fenyegették a közmédia munkatársait a Tisza Párt szimpatizánsai (VIDEÓ)

Akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok vasárnap Kötcsén – adta hírül az M1. Császár Attilát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a tiszások, a délután egy pontján azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni.

Gyerekek, könyörgöm akasszuk fel”

– hallatszott tisztán a videón, a Tisza Párt egyik szimpatizánsának kijelentése. A közmédia stábját végül egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe ezek után szintén belekötöttek a Tisza szimpatizánsok. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépni.

Nyitókép: képernyőfotó, YouTube