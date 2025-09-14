„Nem félemlítenek meg” – kemény üzenetet küldött Giorgia Meloni a baloldali gyűlölködőknek

Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolása mutatja meg, melyik politikai oldalhoz tartozik az erőszak és az intolerancia – hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetében, amelyet a Vox spanyol jobboldali pártnak küldött vasárnap.

Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt elnöke a Santiago Abascal vezette Vox párt „Europa Viva 25” című kongresszusa zárónapjára küldött spanyol nyelvű üzenetet.

Meloni megemlékezett az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirkről, aki „életével fizetett szabadságáért, és áldozathozatala újból rámutatott, melyik oldalon áll az erőszak és az intolerancia”.