09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Giorgia Meloni Vox kongresszus miniszterelnök

„Nem félemlítenek meg” – kemény üzenetet küldött Giorgia Meloni a baloldali gyűlölködőknek

2025. szeptember 14. 22:45

Az olasz miniszterelnök kiemelte, hogy a baloldali ideológia végleges felszámolásához Európában az illegális bevándorlás elleni szünet nélküli küzdelemre van szükség.

2025. szeptember 14. 22:45
null

Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolása mutatja meg, melyik politikai oldalhoz tartozik az erőszak és az intolerancia – hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetében, amelyet a Vox spanyol jobboldali pártnak küldött vasárnap.

Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt elnöke a Santiago Abascal vezette Vox párt „Europa Viva 25” című kongresszusa zárónapjára küldött spanyol nyelvű üzenetet.

Meloni megemlékezett az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirkről, aki „életével fizetett szabadságáért, és áldozathozatala újból rámutatott, melyik oldalon áll az erőszak és az intolerancia”.

Ismét hangosan és egyértelműen üzenem az összes gyűlölködőnek, az utcákon látható szélsőségeseknek és a hamis tanítóknak, akik öltönyben és nyakkendőben a szalonokban bújnak meg: nem esünk a csapdájukba, nem állunk be azok játékába, akik nemzeteinket erőszakspirálba akarják taszítani. Nem félemlítenek meg, tovább haladunk előre, és szünet nélkül folytatjuk a népeink szabadságáért és Európa jövőjéért vívott küzdelmünket”

– hangoztatta Meloni.

Hozzátette, a baloldali ideológia végleges felszámolásához Európában az illegális bevándorlás elleni szünet nélküli küzdelemre van szükség.

A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtte agyon egy merénylő, miközben az általa alapított Turning Point USA rendezvényén beszélt a Utah Valley Egyetemen, Oremben. A feltételezett elkövetőt, egy 22 éves fehér férfit, két nappal később őrizetbe vették.

(MTI)

Nyitókép forrása: Alberto PIZZOLI / AFP

