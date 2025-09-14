Ft
háború áram energetikai program Magyar Péter földgáz

Magyar Péterék ajánlata a rezsicsökkentés helyett egy homályos energetikai program tíz év múlva, a háztartások 25 százalékának

2025. szeptember 14. 12:19

Tessék választani!

2025. szeptember 14. 12:19
null
Czepek Gábor
Czepek Gábor
Facebook

„Nincs több kérdés: Magyar Péterék ajánlata: a rezsicsökkentés helyett egy bizonytalan, homályos energetikai program tíz év múlva – amely a háztartások mindössze 25%-át érintené. Addig pedig minden magyar család fizethetné a – háború miatti – extra magas piaci árakat – a 75% azután is.

Nézzük először a tényeket. A rezsicsökkentés előnyei minden magyar család számára kézzelfoghatók már 12 éve: a földgáz esetében a lakossági fogyasztók 93%-a, az áram esetében pedig közel 80%-a a rezsivédett árra jogosult. Ezért élnek ma a magyarok az EU legalacsonyabb áram- és gázáraival. A rezsicsökkentésnek köszönhetően Magyarországon esett vissza legnagyobb mértékben az energiaszegénység aránya az egész Európai Unióban. Az intézkedés bevezetése előtt a háztartások negyede nem tudta befizetni a közüzemi számláit, ez az arány 2024-re mindössze 7%-ra csökkent.

Munka persze van még; azt szeretnénk, hogy ez az arány nulla legyen. Éppen ezért nem választunk a rezsicsökkentés vagy az otthonteremtés, korszerűsítés között sem: az embereknek mindkettőre szükségük van. Az elmúlt években több százezer otthon, óvoda, iskola és közintézmény újult meg, most pedig nagy sikerrel fut a Jedlik Ányos Energetikai Program. (…)

Maguk mondták ki:

  • Magyar Péter: »a rezsicsökkentés egy humbug«.
  • Gerzsenyi Gabriella: »az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy az embereknek túl olcsó az energia«.
  •  Bódis Kriszta: »sokkal jobb többet fizetni valamiért«.
  • Kollár Kinga: »a magyar emberek romló életminősége erősíti az ellenzéket«.

A Kormány rezsiprogramja világos; a Tisza Párt rezsiprogramja is világos. Tessék választani!”

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. szeptember 14. 13:53
Még csak nem is az SZJA növekedés, hanem a rezsicsöki eltörlése, és az üzemanyag áremelkedés fogja az emberek 50 százalékát padlóra küldeni! Hisz az energiaáremelés, mindennek növeli majd az árát! Ez volt az egyik oka a 20/21-es elszabadult inflációnak is.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 14. 13:53
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Palatin
•••
2025. szeptember 14. 13:03 Szerkesztve
Magyar Péter buksijába nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány, Számunkra ö vezetöként lenne egy nagy hátrány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám lelkében és jellemében bizony elég hitvány.
Válasz erre
3
0
kimirszen
2025. szeptember 14. 12:57
Mikor hazudja azt a fidesz hogy a TISZA gyermektelenségi adót akar bevezetni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!