„Nincs több kérdés: Magyar Péterék ajánlata: a rezsicsökkentés helyett egy bizonytalan, homályos energetikai program tíz év múlva – amely a háztartások mindössze 25%-át érintené. Addig pedig minden magyar család fizethetné a – háború miatti – extra magas piaci árakat – a 75% azután is.

Nézzük először a tényeket. A rezsicsökkentés előnyei minden magyar család számára kézzelfoghatók már 12 éve: a földgáz esetében a lakossági fogyasztók 93%-a, az áram esetében pedig közel 80%-a a rezsivédett árra jogosult. Ezért élnek ma a magyarok az EU legalacsonyabb áram- és gázáraival. A rezsicsökkentésnek köszönhetően Magyarországon esett vissza legnagyobb mértékben az energiaszegénység aránya az egész Európai Unióban. Az intézkedés bevezetése előtt a háztartások negyede nem tudta befizetni a közüzemi számláit, ez az arány 2024-re mindössze 7%-ra csökkent.

Munka persze van még; azt szeretnénk, hogy ez az arány nulla legyen. Éppen ezért nem választunk a rezsicsökkentés vagy az otthonteremtés, korszerűsítés között sem: az embereknek mindkettőre szükségük van. Az elmúlt években több százezer otthon, óvoda, iskola és közintézmény újult meg, most pedig nagy sikerrel fut a Jedlik Ányos Energetikai Program. (…)

Maguk mondták ki: