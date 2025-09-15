Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
lobbi geopolitika Ukrajna Oroszország ígérgetés politika

Ukrajna biztonsága, nyugati integrációja nem központi kérdés az Egyesült Államoknak

2025. szeptember 15. 06:17

A felelőtlen ígérgetés hatalmas kárt okoz az ukrán népnek, ezeket az USA nem tudja/akarja betartani.

2025. szeptember 15. 06:17
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Pár gondolat még a felelős politizálásról. A »ne okozz kárt«, a »ne ígérj amit nem tudsz vagy nem akarsz teljesíteni« szerintem alap. Az orosz agressziót nem menti, de a felelőtlen ígérgetés, ami még ma is zajlik, hatalmas kárt okozott az ukrán népnek. Rengeteg mindent elolvastam, sok-sok száz oldalt, cikkeket, visszaemlékezéseket az elmúlt hetekben – nem változott a véleményem. Úgy ígért elsősorban az USA valamit Grúziának és Ukrajnának, hogy nem tudta/akarta betartani.

Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájában, geopolitikájában Ukrajna csak rövid időszakokra tudott kinőni Oroszország árnyékából, és nem valószínű, hogy ez a közeljövőben megváltozik. Ez nem értékek, hanem a két ország adottságain alapuló amerikai érdekek kérdése. Oroszország globálisan is tényező, ha nem is globális hatalom. Nagyhatalom Európában, Kelet-Ázsiában és Közép-Ázsiában erőprojekciós képességgel a Közel-Keleten és Afrikában, és az amerikaihoz mérhető nukleáris arzenállal.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna erőforrásai jóval kisebbek, és közvetlen térségén túl kevés régióra van hatással. Ukrajna biztonsága, nyugati integrációja nem központi kérdés az Egyesült Államok biztonsága szempontjából; az Oroszországgal való kapcsolat az. Míg 2008-ban Georgia kapcsán tették fel a kérdést az amerikai elnöki adminisztrációban, készek vagyunk-e Oroszországgal háborúzni, 2014-ben és 2022-ben Ukrajnával kapcsolatban. A válasz mind a három alkalommal a »nem« volt. És ezt Oroszországban is tudták.

A 2004 utáni amerikai figyelem, illetve a 2008-as meghívás a NATO-ba inkább anomália, semmint szabály. Washingtonnak az 1991 óta eltelt 34 év nagyobbik felében nem Ukrajna politikája volt, hanem az Oroszország politika szemüvegén nézték az országot. Ez igaz a George H. W. Bush, a Clinton, és jórészt az Obama adminisztrációra, illetve a két Trump adminisztrációra. A 2014-es és különösen a 2022-es orosz agresszió megemelte Ukrajnát Washington szemében, de a prioritási sorrenden nem változtatott.

Igazán koherens Ukrajna politika már csak azért sem tudott létrejönni, mert az ukrán diaszpóra és az amerikai fegyvergyártók lobbija, amelyek 2004-ben, 2014-ben és 2022-ben is fontos szerepet játszott az amerikai Ukrajna politikában, természetesen a neokonzervatív és liberális intervencionista áramlatokkal együtt, beleütközött a háborúk sorába belefáradt amerikai szavazók tömegének akaratába. Végső soron pedig, mint minden demokráciában, előbb-utóbb a szavazók akarata érvényesül.”

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2025. szeptember 15. 07:49
miért van akiknek ? brüsszel nem mérvadó hogy mit ugatnak főleg az a beltenyésztett hitleivadék.. a csivavának kiszivárgott a terve hogy pótolja a seregét mindenkit dugásra kényszerít..és a terhes nőket állítja majd csatasorba..
Válasz erre
1
0
Hohokam
2025. szeptember 15. 06:56
.... meg másnak sem....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!