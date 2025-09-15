„Pár gondolat még a felelős politizálásról. A »ne okozz kárt«, a »ne ígérj amit nem tudsz vagy nem akarsz teljesíteni« szerintem alap. Az orosz agressziót nem menti, de a felelőtlen ígérgetés, ami még ma is zajlik, hatalmas kárt okozott az ukrán népnek. Rengeteg mindent elolvastam, sok-sok száz oldalt, cikkeket, visszaemlékezéseket az elmúlt hetekben – nem változott a véleményem. Úgy ígért elsősorban az USA valamit Grúziának és Ukrajnának, hogy nem tudta/akarta betartani.

Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájában, geopolitikájában Ukrajna csak rövid időszakokra tudott kinőni Oroszország árnyékából, és nem valószínű, hogy ez a közeljövőben megváltozik. Ez nem értékek, hanem a két ország adottságain alapuló amerikai érdekek kérdése. Oroszország globálisan is tényező, ha nem is globális hatalom. Nagyhatalom Európában, Kelet-Ázsiában és Közép-Ázsiában erőprojekciós képességgel a Közel-Keleten és Afrikában, és az amerikaihoz mérhető nukleáris arzenállal.