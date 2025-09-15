Trump különmegbízottja: Oroszország már nem képes győzni Ukrajna felett
Keith Kellogg szerint Ukrajna már nem veszíti el ezt a háborút, és „erkölcsi fölényük van”.
A felelőtlen ígérgetés hatalmas kárt okoz az ukrán népnek, ezeket az USA nem tudja/akarja betartani.
„Pár gondolat még a felelős politizálásról. A »ne okozz kárt«, a »ne ígérj amit nem tudsz vagy nem akarsz teljesíteni« szerintem alap. Az orosz agressziót nem menti, de a felelőtlen ígérgetés, ami még ma is zajlik, hatalmas kárt okozott az ukrán népnek. Rengeteg mindent elolvastam, sok-sok száz oldalt, cikkeket, visszaemlékezéseket az elmúlt hetekben – nem változott a véleményem. Úgy ígért elsősorban az USA valamit Grúziának és Ukrajnának, hogy nem tudta/akarta betartani.
Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájában, geopolitikájában Ukrajna csak rövid időszakokra tudott kinőni Oroszország árnyékából, és nem valószínű, hogy ez a közeljövőben megváltozik. Ez nem értékek, hanem a két ország adottságain alapuló amerikai érdekek kérdése. Oroszország globálisan is tényező, ha nem is globális hatalom. Nagyhatalom Európában, Kelet-Ázsiában és Közép-Ázsiában erőprojekciós képességgel a Közel-Keleten és Afrikában, és az amerikaihoz mérhető nukleáris arzenállal.
Ukrajna erőforrásai jóval kisebbek, és közvetlen térségén túl kevés régióra van hatással. Ukrajna biztonsága, nyugati integrációja nem központi kérdés az Egyesült Államok biztonsága szempontjából; az Oroszországgal való kapcsolat az. Míg 2008-ban Georgia kapcsán tették fel a kérdést az amerikai elnöki adminisztrációban, készek vagyunk-e Oroszországgal háborúzni, 2014-ben és 2022-ben Ukrajnával kapcsolatban. A válasz mind a három alkalommal a »nem« volt. És ezt Oroszországban is tudták.
A 2004 utáni amerikai figyelem, illetve a 2008-as meghívás a NATO-ba inkább anomália, semmint szabály. Washingtonnak az 1991 óta eltelt 34 év nagyobbik felében nem Ukrajna politikája volt, hanem az Oroszország politika szemüvegén nézték az országot. Ez igaz a George H. W. Bush, a Clinton, és jórészt az Obama adminisztrációra, illetve a két Trump adminisztrációra. A 2014-es és különösen a 2022-es orosz agresszió megemelte Ukrajnát Washington szemében, de a prioritási sorrenden nem változtatott.
Igazán koherens Ukrajna politika már csak azért sem tudott létrejönni, mert az ukrán diaszpóra és az amerikai fegyvergyártók lobbija, amelyek 2004-ben, 2014-ben és 2022-ben is fontos szerepet játszott az amerikai Ukrajna politikában, természetesen a neokonzervatív és liberális intervencionista áramlatokkal együtt, beleütközött a háborúk sorába belefáradt amerikai szavazók tömegének akaratába. Végső soron pedig, mint minden demokráciában, előbb-utóbb a szavazók akarata érvényesül.”
