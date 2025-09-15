Ft
09. 15.
hétfő
Németország-Portugália tartományi eredmény SPD CDU AfD

Brutális átrendeződés, jobboldali robbanás Németországban: történelmet írt az AfD

2025. szeptember 15. 07:34

A párt megháromszorozta eredményét az egyik legfontosabb német tartományban, és ez még csak a kezdet.

2025. szeptember 15. 07:34
null

A még nem hivatalos végeredmény szerint a kereszténydemokrata CDU némi veszteséggel megőrizte vezető helyét a pártok rangsorában az észak-rajna-wesztfáliai önkormányzati választásokon Németországban, a második helyen a szociáldemokrata SPD végzett,

 az AfD pedig az eredményét megháromszorozva a harmadikon, míg a Zöldek jelentős veszteséggel a negyediken.

Az előzetes tartományi eredmények szerint a CDU a városi tanácsokban és a tartományi tanácsokban 33,3 százalékot ért el a 2020-as 34,3 százalék után. Az SPD 22,1 százalékot ért el 24,3 százalék után a tartományi választás vezetőjének közleménye szerint. Az AfD 14,5 százalékra tett szert 5,1 százalék után, a Zöldek 13,5 százalékot szereztek 20,0 százalék után. A Baloldali Párt 5,6 százalékot ért el a 2020-as 3,8 százalék, az FDP pedig 3,7 százalékot 5,6 százalék után.

A szavazásra jogosultak 56,8 százaléka adta le voksát a tartományi választáson, 4,9 százalékponttal többen a 2020-asnál. A mostani választáson az AfD (Alternatíva Németországért) és a Baloldali Párt (Die Linke) növelte eredményét 9,4 és 1,8 százalékponttal. A többi párt támogatottsága csökkent: a CDU (Kereszténydemokrata Unió) 1,0 százalékponttal, az SPD (Németország Szociáldemokrata Pártja) 2,2 százalékponttal, a Zöldek (Grüne) 6,5 százalékponttal, az FDP (Német Szabaddemokrata Párt) pedig 1,9 százalékponttal.

A tartományi választási eredmények nagyrészt megegyeznek a pártok országos felmérési tendenciáival. 

A kormánypártok, a CDU/CSU és az SPD a szövetségi parlamenti választások eredményeihez képest vesztettek támogatottságukból, míg az AfD erősödött.

A helyi önkormányzatok mellett polgármestereket, főpolgármestereket és tartományi elnököket is választottak. Számos nagyvárosban, például Aachenben, Bonnban, Bochumban, Bielefeldben, Düsseldorfban, Dortmundban, Duisburgban, Essenben, Kölnben és Münsterben szeptember 28-án második fordulót tartanak a főpolgármesteri posztért.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Halder_1899
•••
2025. szeptember 15. 08:33 Szerkesztve
AfD-s vagyok, de könyörgöm a legnagyobb káosz és bajok közt az AfD 15 % ? A rendszerpártok visszaestek 1-3-5 %-t ? CDU, SPD 50 % felett ketten, zöldek még mindig 10 % felett. Egyedül a zöldek estek vissza komolyabban, ami nagyon jó, de semmire sem elég. A nyugat úgy hal meg, hogy meg sem próbál védekezni. CDU most 33,3 %, / 2020 34,3 %. SPD most 22,1 % / 2020 24,3 % AfD most 14,5 % / 2020 5,1 % Zöldek most 13,5 % / 2020 20,0 %. Baloldali Párt most 5,6 % / 2020 3,8 % FDP most 3,7 % / 2020 5,6 % . Ez úgy szar ahogy van. AfD 15 % az 5 %ról szép, de önmagában 15 %-al mire megy ? Németek nagy többsége továbbra is a régi pártokban hisz, azokban akik a mostani helyzetet előidézték. Itt változás, ami tényleg az nem lesz. Sajnos.
orygabor
2025. szeptember 15. 08:30
Halott képviselőjelöltekkel nehéz nyerni.
eljolesz
2025. szeptember 15. 08:28
Ezek menthetetlenek, tényleg hülyék. Ezért a hamarosan létrejövő Germanisztánban már nem is lesznek választások.
zsírgyík
•••
2025. szeptember 15. 08:28 Szerkesztve
Szóval a németek 57 százaléka szerint minden ok! Szuper! Agyhalottak !!!
