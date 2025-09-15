Ft
09. 15.
hétfő
Összeomlott a menekültpolitika Németországban: Magyarországnak lett igaza

2025. szeptember 15. 07:05

Titkos paktumot kötnének a tömeges deportálásról a tálibokkal.

2025. szeptember 15. 07:05
null

A Bild értesülései szerint Alexander Dobrindt német szövetségi bel- és közösségügyi miniszter hivatala új kitoloncolásokat tervez Afganisztánba, amelyeknek a jövőben könnyebben, rendszeresebben, nagyobb léptékben kell zajlaniuk, mint eddig. A kitoloncolások ezt követően nem csak charter járatokkal történnének, 

az afgán állampolgárokat menetrend szerinti járatokkal deportálnák vissza.

 Ennek érdekében a németek a tálib vezetőkkel is komoly tárgyalásokat folytatnak, tudjuk meg.

Emlékeztetnek: a tálibok hatalomátvétele óta mindössze két (!) kitoloncolási járat indult Németországból Afganisztánba:

 2024-ben 28, 2025-ben 81 afgán bűnözőt szállítottak ki. Mindeközben 2015 és 2024 között a rendőrség Németországban 108 409 súlyos bűncselekményt regisztrált, 

írják és 2024 végén körülbelül 461 ezer afgán felmenőkkel rendelkező ember élt Németországban.

Hangsúlyozzák: a német kormány elsősorban azon afgánok kitoloncolását látja szükségesnek, akik részt vettek valamilyen bűncselekményben, valamint nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel. Mint kiderült, 

idén nyáron nagyjából 11 500 afgánnal szemben állt fenn kiutasítási kötelezettség 

Németországban, de a jelenlegi eljárás – kis csoportok, chartergépek – nem teszi lehetővé a tömeges deportálást.

A menekültszervezetek persze minden afgán állampolgár visszaküldésének a megszüntetését követelik, 

ami szembe megy a lakosság akaratával. „A helyszíni drámai helyzet miatt minden kitoloncolás az országba sérti a nemzetközi jogi kitoloncolási tilalmat, mivel kínzás vagy embertelen bánásmód fenyeget” – nyilatkozta a júliusi utolsó járat után a Pro Asyl szervezet.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

 

 

auditorium
2025. szeptember 15. 08:14
A sok NGO-szervezet továbbra is befogadáspárti, továbbra is járja a nemzetközi vizeket fiatalo orvosokkal és felveszik a csónakokból az embereket, 98 %-ban fiatal férfiak és viszik őket az olasz kikötőkbe, ahol sok "jóember" várja őket, ellátják egészségileg és viszik északabb városokba, ahol balos a polgármester. Mostanában sok kiskorút is útnak inditanak, akiket intézetekben helyeznek el és 18 éves korig az illető ország budget-jére. megy a jóemberkedés, vagy ahogy a németek mondják "Gutmenscherei". Magyaro-nak igaza volt és van, a visszatoloncolás nem egyszerű, költséges és egy csepp a tengerben. Ezért küldenék keletebbre őket...
Szuperszig
2025. szeptember 15. 08:02
Az NGO-kkal ekllene kezdeni.
europész
2025. szeptember 15. 07:50
Akkor most titkos vagy nem titkos a paktum. Honnan tudjak,hogy egyaltalan van egy paktum?
salátás
2025. szeptember 15. 07:46
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 15. 07:26 -------------- és te hogyhogy nem valami nyugati nagyvárosba baszatod a picsád szabadon ? hogyhogy itt kommentcselédkedsz egy minimálbérért? gondolom buta voltál nyelvet tanulni is?
