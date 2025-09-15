Összeomlott a menekültpolitika Németországban: Magyarországnak lett igaza

Nincs jövő: menekülnének a németek Németországból
A migránsok jönnek, a németek viszont mennének.
Titkos paktumot kötnének a tömeges deportálásról a tálibokkal.
A Bild értesülései szerint Alexander Dobrindt német szövetségi bel- és közösségügyi miniszter hivatala új kitoloncolásokat tervez Afganisztánba, amelyeknek a jövőben könnyebben, rendszeresebben, nagyobb léptékben kell zajlaniuk, mint eddig. A kitoloncolások ezt követően nem csak charter járatokkal történnének,
az afgán állampolgárokat menetrend szerinti járatokkal deportálnák vissza.
Ennek érdekében a németek a tálib vezetőkkel is komoly tárgyalásokat folytatnak, tudjuk meg.
Emlékeztetnek: a tálibok hatalomátvétele óta mindössze két (!) kitoloncolási járat indult Németországból Afganisztánba:
2024-ben 28, 2025-ben 81 afgán bűnözőt szállítottak ki. Mindeközben 2015 és 2024 között a rendőrség Németországban 108 409 súlyos bűncselekményt regisztrált,
írják és 2024 végén körülbelül 461 ezer afgán felmenőkkel rendelkező ember élt Németországban.
Hangsúlyozzák: a német kormány elsősorban azon afgánok kitoloncolását látja szükségesnek, akik részt vettek valamilyen bűncselekményben, valamint nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel. Mint kiderült,
idén nyáron nagyjából 11 500 afgánnal szemben állt fenn kiutasítási kötelezettség
Németországban, de a jelenlegi eljárás – kis csoportok, chartergépek – nem teszi lehetővé a tömeges deportálást.
A menekültszervezetek persze minden afgán állampolgár visszaküldésének a megszüntetését követelik,
ami szembe megy a lakosság akaratával. „A helyszíni drámai helyzet miatt minden kitoloncolás az országba sérti a nemzetközi jogi kitoloncolási tilalmat, mivel kínzás vagy embertelen bánásmód fenyeget” – nyilatkozta a júliusi utolsó járat után a Pro Asyl szervezet.
