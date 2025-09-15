Összeomlott a menekültpolitika Németországban: Magyarországnak lett igaza

A Bild értesülései szerint Alexander Dobrindt német szövetségi bel- és közösségügyi miniszter hivatala új kitoloncolásokat tervez Afganisztánba, amelyeknek a jövőben könnyebben, rendszeresebben, nagyobb léptékben kell zajlaniuk, mint eddig. A kitoloncolások ezt követően nem csak charter járatokkal történnének,

az afgán állampolgárokat menetrend szerinti járatokkal deportálnák vissza.

Ennek érdekében a németek a tálib vezetőkkel is komoly tárgyalásokat folytatnak, tudjuk meg.

Emlékeztetnek: a tálibok hatalomátvétele óta mindössze két (!) kitoloncolási járat indult Németországból Afganisztánba: