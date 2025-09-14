Sokkoló látvány: Kína megalázóan kenterbe veri a többieket autógyártásban – az amerikaiak is csak kullognak utánuk

Innentől nem lepheti meg Putyin Magyarországot, Németországot és Ausztriát: Lengyelország kárán tanult a NATO
Ábrán látható, ahogy az ázsiaiak meghódították az ágazatot.
Kína mindenkit csúnyán lehagyott autógyártásban. Az ázsiai óriás gyártja a legtöbb autót a világon, körülbelül annyit, mint az utána következő hat ország együttvéve – derül ki a statisztikákat szórakoztatóan és közérthetően tálaló VGraphs Facebook-oldal bejegyzéséből.
A VGraphs posztjában a világ tíz legnagyobb autógyártóját mutatja be a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezetének (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers – OICA) statisztikáit felhasználva.
A listáról az is kiderül, hogy
az ázsiaiak meghódították az ágazatot. A kontinens öt országa (Kína, Japán, India, Dél-Korea és Thaiföld) szerepel az első tízben,
miközben Európa csak kettő (Németország, Spanyolország), Észak- és Dél-Amerika pedig együtt három országgal (Egyesült Államok, Brazília, Mexikó) jutott be az elit klubba.
Kína után az Egyesült Államok gyárt a legtöbb autót, de az ázsiai ország termelése nagyjából háromszor akkora, mint észak-amerikai riválisáé.
Nyitókép: a BYD kínai elektromos járműgyártó újonnan megépült BYD Sencsen gépjárműszállító komphajója a kelet-kínai Csiangszu tartomány Tajcang nagyvárosának kikötőjében (Fotó: MTI/EPA/FeatureChina/Csi Haj-hszin)