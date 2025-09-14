Sokkoló látvány: Kína megalázóan kenterbe veri a többieket autógyártásban – az amerikaiak is csak kullognak utánuk

Kína mindenkit csúnyán lehagyott autógyártásban. Az ázsiai óriás gyártja a legtöbb autót a világon, körülbelül annyit, mint az utána következő hat ország együttvéve – derül ki a statisztikákat szórakoztatóan és közérthetően tálaló VGraphs Facebook-oldal bejegyzéséből.

A VGraphs posztjában a világ tíz legnagyobb autógyártóját mutatja be a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezetének (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers – OICA) statisztikáit felhasználva.

A listáról az is kiderül, hogy

az ázsiaiak meghódították az ágazatot. A kontinens öt országa (Kína, Japán, India, Dél-Korea és Thaiföld) szerepel az első tízben,

miközben Európa csak kettő (Németország, Spanyolország), Észak- és Dél-Amerika pedig együtt három országgal (Egyesült Államok, Brazília, Mexikó) jutott be az elit klubba.