Németország Kína Spanyolország autógyártás

Sokkoló látvány: Kína megalázóan kenterbe veri a többieket autógyártásban – az amerikaiak is csak kullognak utánuk

2025. szeptember 14. 22:17

Ábrán látható, ahogy az ázsiaiak meghódították az ágazatot.

2025. szeptember 14. 22:17
null

Kína mindenkit csúnyán lehagyott autógyártásban. Az ázsiai óriás gyártja a legtöbb autót a világon, körülbelül annyit, mint az utána következő hat ország együttvéve – derül ki a statisztikákat szórakoztatóan és közérthetően tálaló VGraphs Facebook-oldal bejegyzéséből.

A VGraphs posztjában a világ tíz legnagyobb autógyártóját mutatja be a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezetének (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers – OICA) statisztikáit felhasználva.

A listáról az is kiderül, hogy 

az ázsiaiak meghódították az ágazatot. A kontinens öt országa (Kína, Japán, India, Dél-Korea és Thaiföld) szerepel az első tízben, 

miközben Európa csak kettő (Németország, Spanyolország), Észak- és Dél-Amerika pedig együtt három országgal (Egyesült Államok, Brazília, Mexikó) jutott be az elit klubba.

Kína után az Egyesült Államok gyárt a legtöbb autót, de az ázsiai ország termelése nagyjából háromszor akkora, mint észak-amerikai riválisáé.

Nyitókép: a BYD kínai elektromos járműgyártó újonnan megépült BYD Sencsen gépjárműszállító komphajója a kelet-kínai Csiangszu tartomány Tajcang nagyvárosának kikötőjében (Fotó: MTI/EPA/FeatureChina/Csi Haj-hszin)
 

 

massivement-4
2025. szeptember 14. 23:06
Hány BYD-t adnak el Magyarországom? (ahol állami és NER-hátszél is van). Az európaiak sem akarnak BYD-t venni.
1
0
Kovács József
2025. szeptember 14. 22:27
Köszönjük Ursula!
4
0
