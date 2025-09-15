Készüljünk fel: igazi hullámvasút lesz ez a hét a frontérzékenyeknek

A HungaroMet előrejelzése szerint szeptember közepére jellemző változékonyság határozza meg a következő napokat, a frontátvonulás adja a hét dinamikáját.

Hétfőn sok lesz a napsütés, legfeljebb időnként gomolyfelhők úszhatnak át az égen. Száraz időre készülhetünk, semmi nem hátráltatja a szabadtéri programokat. A délnyugati szél élénkülése már jelzi a közelgő változást.

A hőmérséklet kora reggel körülbelül 13 fok, délutánra megközelíti a 21 fokot.

Kedden megérkezik a hidegfront, amely változatos időt hoz. Délen derülten indul a nap, északon és északnyugaton viszont már reggel csapadékra kell számítani. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé valószínű eső, zápor, helyenként zivatar is. Késő délutánra észak felől felszakadozik a felhőzet, megjelennek a javulás első jelei. Az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. Reggel 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délután 18 és 29 fok várható, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő ígérkezik.

Szerdán még érződnek a front utóhatásai. Hajnalban délen, délnyugaton és északkeleten több felhő gyűlhet össze, gyenge esőre, futó záporra továbbra is van esély. Délután már csak elvétve fordulhat elő kisebb csapadék a felhőátvonulásokból. Az északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a levegő tisztul.