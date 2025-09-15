Készüljünk fel: igazi hullámvasút lesz ez a hét a frontérzékenyeknek

Ezt nem teszik ki az ablakba a Charlie Kirk halálán gúnyolódó liberálisok: kiderült, hogy transznemű partnerrel élt együtt a feltételezett merénylő
A hét napos idővel indul, kedden egy markáns hidegfront vonul át, majd fokozatosan stabilizálódik az időjárás.
A HungaroMet előrejelzése szerint szeptember közepére jellemző változékonyság határozza meg a következő napokat, a frontátvonulás adja a hét dinamikáját.
Hétfőn sok lesz a napsütés, legfeljebb időnként gomolyfelhők úszhatnak át az égen. Száraz időre készülhetünk, semmi nem hátráltatja a szabadtéri programokat. A délnyugati szél élénkülése már jelzi a közelgő változást.
A hőmérséklet kora reggel körülbelül 13 fok, délutánra megközelíti a 21 fokot.
Kedden megérkezik a hidegfront, amely változatos időt hoz. Délen derülten indul a nap, északon és északnyugaton viszont már reggel csapadékra kell számítani. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé valószínű eső, zápor, helyenként zivatar is. Késő délutánra észak felől felszakadozik a felhőzet, megjelennek a javulás első jelei. Az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. Reggel 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délután 18 és 29 fok várható, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő ígérkezik.
Szerdán még érződnek a front utóhatásai. Hajnalban délen, délnyugaton és északkeleten több felhő gyűlhet össze, gyenge esőre, futó záporra továbbra is van esély. Délután már csak elvétve fordulhat elő kisebb csapadék a felhőátvonulásokból. Az északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a levegő tisztul.
A hőmérséklet délután 19 és 24 fok között alakul.
Csütörtökre fokozatosan visszaáll a nyugalmasabb időjárás. Északnyugaton előfordulhat átmeneti felhősödés és gyenge eső, máshol túlnyomóan napos idő ígérkezik. A nyugati szél helyenként élénk marad, a csúcshőmérséklet 19 és 27 fok közé emelkedik.
Pénteken kifejezetten szép idő körvonalazódik. Többnyire napos lesz az ég, északon legfeljebb egy-egy gyenge zápor fordulhat elő. Hajnalban pára és ködfoltok jelenhetnek meg, ami a derült éjszakák velejárója. A szél mérséklődik, délután 22 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, helyenként ismét kora nyárias érzetet adva.
A hét összképe a szeptemberi változékonyságot tükrözi. A kellemes kezdetet kedden frontátvonulás követi, majd fokozatosan visszatér a stabil, napos őszi idő. A hőmérséklet ingadozása miatt érdemes rétegesen öltözni, kedden pedig figyelni a szélre és a gyorsan változó csapadékhelyzetre.
