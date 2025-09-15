Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hidegfront nap reggel zápor felhőzet

Készüljünk fel: igazi hullámvasút lesz ez a hét a frontérzékenyeknek

2025. szeptember 15. 07:26

A hét napos idővel indul, kedden egy markáns hidegfront vonul át, majd fokozatosan stabilizálódik az időjárás.

2025. szeptember 15. 07:26
null

A HungaroMet előrejelzése szerint szeptember közepére jellemző változékonyság határozza meg a következő napokat, a frontátvonulás adja a hét dinamikáját.

Hétfőn sok lesz a napsütés, legfeljebb időnként gomolyfelhők úszhatnak át az égen. Száraz időre készülhetünk, semmi nem hátráltatja a szabadtéri programokat. A délnyugati szél élénkülése már jelzi a közelgő változást. 

A hőmérséklet kora reggel körülbelül 13 fok, délutánra megközelíti a 21 fokot.

Kedden megérkezik a hidegfront, amely változatos időt hoz. Délen derülten indul a nap, északon és északnyugaton viszont már reggel csapadékra kell számítani. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé valószínű eső, zápor, helyenként zivatar is. Késő délutánra észak felől felszakadozik a felhőzet, megjelennek a javulás első jelei. Az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. Reggel 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délután 18 és 29 fok várható, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő ígérkezik.

Szerdán még érződnek a front utóhatásai. Hajnalban délen, délnyugaton és északkeleten több felhő gyűlhet össze, gyenge esőre, futó záporra továbbra is van esély. Délután már csak elvétve fordulhat elő kisebb csapadék a felhőátvonulásokból. Az északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a levegő tisztul.

A hőmérséklet délután 19 és 24 fok között alakul.

Csütörtökre fokozatosan visszaáll a nyugalmasabb időjárás. Északnyugaton előfordulhat átmeneti felhősödés és gyenge eső, máshol túlnyomóan napos idő ígérkezik. A nyugati szél helyenként élénk marad, a csúcshőmérséklet 19 és 27 fok közé emelkedik.

Pénteken kifejezetten szép idő körvonalazódik. Többnyire napos lesz az ég, északon legfeljebb egy-egy gyenge zápor fordulhat elő. Hajnalban pára és ködfoltok jelenhetnek meg, ami a derült éjszakák velejárója. A szél mérséklődik, délután 22 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, helyenként ismét kora nyárias érzetet adva.

A hét összképe a szeptemberi változékonyságot tükrözi. A kellemes kezdetet kedden frontátvonulás követi, majd fokozatosan visszatér a stabil, napos őszi idő. A hőmérséklet ingadozása miatt érdemes rétegesen öltözni, kedden pedig figyelni a szélre és a gyorsan változó csapadékhelyzetre.

Nyitókép: Yuri CORTEZ / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!