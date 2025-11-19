Óriásit robbant a forint: másfél éves csúcson a magyar deviza

A forint ismét látványosan erősödni kezdett: szerdán reggel újra „begyújtotta a rakétákat”, és az euró árfolyama 383 alá süllyedt – ilyen erős másfél éve nem volt a magyar deviza – olvasható a Portfolio cikkében.

A portál szerint a legfőbb hajtóerő jelenleg a magas alapkamat, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 6,5 százalékon tart. A befektetők azt árazzák, hogy a jegybank továbbra is kitart a szigorú monetáris politika mellett, még akkor is, ha az infláció – legalább átmenetileg – a célsávba esik. A tegnapi kamatdöntés után Varga Mihály MNB-elnök is megerősítette: