Elképesztő: több mint 20 centis hó esett a Börzsönyben (FOTÓK + VIDEÓ)

Megjött a tél: Magyarország hóba burkolódzott
Egy éjszaka alatt történt mindent, itt az igazi téli időjárás.
Országszerte több helyen is havas reggelre ébredhettek.
Országos viszonylatban talán a Börzsönyben hullott mostanáig a legtöbb hó – olvasható a MetNet legújabb bejegyzésében.
A jelentés szerint 800 méter felett már 20-25 cm-es a hóréteg, a Magas-Börzsönyben.
A poszthoz a meterológiai szolgálat egy olvasó által beküldött fotót is csatolt.
Somogy Vármegyében is havasan indult a reggel a MetNet jelentései szerint. A fentihez hasonlóan, ott is több olvasói kép és videó érkezett, miszerint a dombok már kifehéredtek, 200-400 méter magasságban már több centis hótakaró is kialakult. A jelentések szerint péntek estétől jöhet a folyatás.
De Dobogókő sem maradt ki a sorból, ahol szintén több centis hó esett.
