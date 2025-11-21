Elképesztő: több mint 20 centis hó esett a Börzsönyben (FOTÓK + VIDEÓ)

Somogy Vármegyében is havasan indult a reggel a MetNet jelentései szerint. A fentihez hasonlóan, ott is több olvasói kép és videó érkezett, miszerint a dombok már kifehéredtek, 200-400 méter magasságban már több centis hótakaró is kialakult. A jelentések szerint péntek estétől jöhet a folyatás.

De Dobogókő sem maradt ki a sorból, ahol szintén több centis hó esett.

