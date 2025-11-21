Ft
11. 22.
szombat
reggel Dobogókő

Elképesztő: több mint 20 centis hó esett a Börzsönyben (FOTÓK + VIDEÓ)

2025. november 21. 14:19

Országszerte több helyen is havas reggelre ébredhettek.

2025. november 21. 14:19
null

Országos viszonylatban talán a Börzsönyben hullott mostanáig a legtöbb hó – olvasható a MetNet legújabb bejegyzésében.

A jelentés szerint 800 méter felett már 20-25 cm-es a hóréteg, a Magas-Börzsönyben.

 A poszthoz a meterológiai szolgálat egy olvasó által beküldött fotót is csatolt.

Somogy Vármegyében is havasan indult a reggel a MetNet jelentései szerint. A fentihez hasonlóan, ott is több olvasói kép és videó érkezett, miszerint a dombok már kifehéredtek, 200-400 méter magasságban már több centis hótakaró is kialakult. A jelentések szerint péntek estétől jöhet a folyatás.

De Dobogókő sem maradt ki a sorból, ahol szintén több centis hó esett.

Nyitókép forrása: 

 

Obsitos Technikus
2025. november 22. 08:21
Szép :-) Van az a mondás, hogy ha Katalin kopog, karácsony locsog.
Szerintem
2025. november 21. 16:54
Ez az, kell a hótakaró. Vastag hótakaró, már letakarított utak és úgy maradjon sokáig, az a legjobb. Kellene kemény fagy is, hogy kifagyjon a sok kártevő.
csulak
2025. november 21. 16:19
barcsak marciusig maradna
Medici
2025. november 21. 14:45
Az elképesztő legfeljebb az, hogy évek óta talán már egy centi hó sem esett. Ho csak Zalaegerszeg volt, igaz egész évben. Ott áll a szobra.
