Most már hivatalos: itt a hó! (VIDEÓ)

A Kőszegi-hegységben még szállingózik a hó – adta hírül a Vaol.hu a csütörtöki időjárást. A vasi hírportál szerint Kőszegen havas eső volt, de az hamar abbamaradt, a hegységben pedig a hó szállingózik.

A havazást egyébként webkamerán is lehet követni, amennyiben kedve van hozzá.