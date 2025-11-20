Most már hivatalos: itt a hó! (VIDEÓ)

Itt az újabb Tisza-blama? – Negyedszer is elhalaszthatja jelöltjei bemutatását Magyar Péter
A hírről Dobrev Klára, a DK elnöke számolt be közösségi oldalán, aki reméli, hogy nem igaz, mert „normális, programalapú versenyre” vágyik.
Vas vármegye hegyein szállingózik épp a hó.
A Kőszegi-hegységben még szállingózik a hó – adta hírül a Vaol.hu a csütörtöki időjárást. A vasi hírportál szerint Kőszegen havas eső volt, de az hamar abbamaradt, a hegységben pedig a hó szállingózik.
A havazást egyébként webkamerán is lehet követni, amennyiben kedve van hozzá.
