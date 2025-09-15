Akinek Magyar Péter kell, az menjen szépen a Marsra – nélkülünk

Annak a minimális légkörnek, ami van, a 95%-a szén-dioxid; a Földön ez 0,038 %, és ha kicsit növekszik, már kétségbe esünk.
A Mars tömege alig több mint tizede a Földének, a gravitáció kábé egyharmadnyi. Túl azon, hogy magasugrásban és kosárlabdában sokat javulnánk, bizonyára jobban megviselné a szervezetünket és életmódunkat, mint az, hogy megjelentek a kabócák a Balatonnál.
Az egyik életet, az egyik világot, az egyiknek hétköznapjait és ünnepeit, jelenét és kifutását ismerjük. Biológiai és lelki lényünk, élményeink, sikereink és kudarcaink, teljes megrajzolható pályánk hozzá köt. A másik valami romantikus elvágyódás egy ismeretlenbe. Nehézségei, sőt riasztó kilátásai, a létezéssel összeegyeztethetetlen tulajdonságai jól láthatóak, mégis,
valami megmagyarázhatatlan kalandvágy vonz ehhez az alapvetően rettenetes jövőhöz.
Egy kicsit ilyen az egész Magyar Péter-effektus. Van egy működő, berendezett világ, egy jól ismert közeg. Szabályai illeszkednek ahhoz az életformához, amit ismerünk, és ami az alapvetően vágyott kereteket biztosítja, azok között zajlik. De egyesekben felhorgad a kalandvágy, s néhány hiba, felnagyított tökéletlenség, ténylegesen meglévő probléma meglovagolásával, ezekre felépített pánikkeltéssel felcserélnék – és ami a nagyobb baj, másokkal is felcseréltetnék – mindezt egy ismeretlen, kiszámíthatatlan újra. Pontosabban nagyon is kiszámítható, hiszen