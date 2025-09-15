Akinek Magyar Péter kell, az menjen szépen a Marsra – nélkülünk

Az emberben erős az ismeretlen utáni vágy, az izgalom keresésének igénye. De ezt általában kiéli filmekben, regényekben, mások sorsán. Mert alapvetően a nyugalmat, a biztonságot, az ismerőst keresi.

Irigyeljük esetleg az extravagáns művészt, aki mindennap másik városban koncertezik, kontinensek között röpköd és minden kikötőben van egy szeretője,

de a komfortérzetünk már attól sérül, ha a reggeli kávénkat nem isszuk meg idejében,

vagy ha két megállót gyalogolni kell, mert leállt a villamosközlekedés. Megnézzük a Star wars galaxisokon átívelő lézerharcait, de mindezt kényelmesen bevackolódva a kanapén, kedvenc rágcsálnivalónkkal és házastársunkkal, akivel húsz éve élünk együtt. Borzongunk az aktuális krimi- vagy horrorsorozat rémtettein, alig várjuk a folytatást, de örülünk, ha nem kell leugranunk az este sötétjében még egy liter tejért a sarki boltba, mert van a kamrában.