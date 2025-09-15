„Korábban is próbáltam jó ember lenni, de önerőből sosem ment; Isten kegyelme azonban szinte észrevétlenül kimunkálta bennem” – Káli-Horváth Kálmán a Mandinernek

„Festettem nekik egy Krisztus-képet”
Közeledett az állami gondozás vége, és őt egyre erősebben foglalkoztatta a kérdés: létezik-e Isten? Úgy gondolta, ha van választása, akkor tisztességes, normális életet szeretne élni. Ám ha nincs Isten, ha mindez csak illúzió, akkor az életben maradáshoz akár olyan dolgokat is meg kell tennie, amilyenekről József Attila Tiszta szívvel című versében ír. Ha nincs Isten, akkor csak az életben maradás számít. Bármi áron.
„Ezért »istenkeresni« indultam. Az összegyűjtött kis zsebpénzemből befizettem magam egy bibliatáborba. Ott kaptam meg az első Szentírásomat, amit azóta is nagy becsben tartok. Ez egy Károli-fordítás, de a régies nyelvezet cseppet sem idegenített; sőt mivel szerettem a költészetet, inkább megérintett. Mindig igényem volt a szép szóra, a gondosan megfogalmazott mondatokra, és ebben a Bibliában Isten pont úgy szólalt meg, hogy tökéletesen rezonált bennem. Éreztem, hogy ezek a szavak érzelmi többletet hordoznak, nem pusztán információt” – idézi fel emlékeit.
A táborban azonban nem történt meg, amit remélt, mert találkozott egy lánnyal, és inkább vele töltötte az idejét. Csak a tábor végén döbbent rá, hogy nem kapott választ a legfontosabb kérdésére. Ekkor – tőle szokatlan bátorsággal – odaállt a táborvezető elé. „Elmondtam neki, hogy nincs több pénzem, de szeretnék még egy turnusban maradni. Megdöbbenésemre engedték. Mivel a következő turnus csak két hét múlva indult, addig kiközvetítettek egy gyülekezeti családhoz. Így kerültem Egerbe egy panellakásba, egy cigány férfihoz és a családjához. Meghatározó pár nap volt. Életemben először éltem meg, hogy valaki alsóneműt vásárol nekem. Kissé szégyelltem magam, még most is emlékszem, mennyire összezavart, hogy észrevették, csak egyetlen váltás ruhám volt, amit magamnak mostam. Addig azt hittem, ez a normális. Hálából a befogadásért vécépapírból sodort ecsettel és gombfestékkel festettem nekik egy Krisztus-képet, hogy szeretetből adni tudjak én is valamit abból, ami bennem van” – meséli Káli-Horváth Kálmán.
Végül eljutott a második táborba, de – mint mondja – először úgy tűnt, még ekkor sem tért meg igazán. Hazaérve azonban több társától kapott olyan visszajelzéseket, hogy megváltozott: sokkal több benne a szeretet, a türelem, és már nem cinikus.