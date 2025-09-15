„Korábban is próbáltam jó ember lenni, de önerőből sosem ment; Isten kegyelme azonban szinte észrevétlenül kimunkálta bennem” – Káli-Horváth Kálmán a Mandinernek

Káli-Horváth Kálmán 1975-ben született Tiszakóródon. Roma származású festő- és előadóművész, író, költő, kommunikációs szakember. A cigányok pasztorációjának egyik teológiai megalapozója. Kétéves korában állami gondozásba került. 2007-ig a Duna Televíziónál dolgozott műsorvezetőként, riporterként, majd a dániai International Bible College képző- és drámaművészeti tagozatának hallgatója és vendégtanára volt. 2009-ben Magyarországra hazatérve megalakította a Free-presszionista Kortárs Művészcsoportot. 2016-tól a Budapesti Református Cigány Szakkollégium vezetője. Feleségével három örökbe fogadott gyermeket nevelnek.

Káli-Horváth Kálmán egy cigány telepen látta meg a napvilágot családja hetedik, egyben legkisebb gyermekeként. Gyakran elgondolkodott azon, hogy szülei akár úgy is dönthettek volna, hogy ő már ne szülessen meg. Kétévesen aztán állami gondozásba került. „Voltak, akikről az édesanyjuk mondott le tudatosan; volt, akit megcsonkítva dobtak a szemétre; és akadt, akit az állam vett el. Én is egy voltam közülük” – emlékszik vissza. Kezdettől fogva erőteljesen működött benne az élni akarás, és ehhez a művészet vált számára kapaszkodóvá.

Elmondása szerint sokszor szembesül azzal az álságosan moralizáló kijelentéssel, hogy jobb lenne, ha a hozzá hasonló hátterű gyerekek inkább meg sem születnének. Szerinte ezek az ítéletek alapjaiban rengetik meg az emberi méltóságot. „Bevallom, nem sok jót tudok mondani az édesanyámról; de a legalapvetőbb kötelességét, amiért kiérdemli az anya megszólítást, mégiscsak megtette: világra hozott. Meghagyta Istentől kapott életemet. Az életet az Isten minden egyes embernek személyesen adja a maga lelkéből. Más élete felett senki nem rendelkezhet. A gyermekeket ajándékként kapjuk a szerelem gyümölcseként. Azzal mutatkozik meg a teremtésben örökül kapott »istenarcúságunk«, hogy az ő embert teremtő munkája általunk folyamatosan történik. Így küld tanítókat, tudósokat, prófétákat, és a történelem uraként így küldte a Messiást is közénk. A fogantatás és a születés személyre szóló, elvehetetlen joga hatalmas ajándék a Teremtőtől az emberiségnek. Hogy miként élünk vagy élünk vissza vele, már egyéni felelősség” – fogalmaz Káli-Horváth Kálmán.

Úgy vélekedik, a fogantatás csodája Isten profán templomát, vagyis az anyaméhet is szakrális menedékké változtatja – a mennyei állampolgárság Isten által védett szentélyévé, ahol a magzatok minden sejtjükkel Istennel állnak kapcsolatban. Hiszen az általa elindított teremtő folyamatban kilenc hónapon keresztül alkotja őket, hogy aztán a születéssel a folytatását szerető szüleikre bízza.