Tisza Párt Munkástanácsok Országos Szövetségének Tisza-csomag Magyar Péter adórendszer adóemelés baloldal

Tisza-csomag: a többkulcsos adórendszer a magyar baloldal egyik legfőbb ideológiai alapja

2025. augusztus 30. 16:57

Nem csak a választók előtt titkolóznak Magyar Péterék. A Tisza-csomag kiszivárgott adóemelési tervét és egyéb részleteket sem a szakszervezetekkel, sem a munkáltatói érdekképviseletekkel nem osztotta meg a Tisza Párt, pedig az adórendszer átalakítása ellehetetlenítené a 2024 végén megkötött, több éves bérmegállapodást.

null

Nem csak a munkavállalókat érintené rendkívül érzékenyen, ha megvalósulna Magyar Péterék terve, hanem a munkáltatóknak is jelentős többletadminisztrációt jelentene. A Tisza-csomag kiszivárgott tervezete, vagyis a magasabb, 22 és 33 százalékos szja bevezetése – a sávhatárok környékén kiemelten – arra ösztönözne, hogy az alkalmazott jövedelme egy részét feketén kapja, ezzel elkerülje a magasabb adókötelezettséget.

Tisza-csomag
A Tisza-csomag kiszivárgott adóemelési tervének várható következményei.
Forrás: Facebook/Nagy Márton

Ez a bérek emelését is megnehezíti, ráadásul a progresszív adózás miatt a bruttó emelés mértéke nettóban alacsonyabb, azaz a munkáltatónak nettó veszteséggel jár egy érdemi béremelés végrehajtása.

A Mandiner úgy tudja, sem a munkavállaló, sem a munkaadói érdekképviseleteket nem kereste meg eddig elképzeléseivel a Tisza Párt. 

Mint a napokban kiderült, a Tisza Párt titokban akarta tartani az adórendszer átalakítására épülő, a munkavállalóknak havi százezres nagyságrendű veszteséget okozó tervét. A tervezet ennek ellenére kiszivárgott, ráadásul a párt alelnöke ezzel egyidőben egy lakossági fórumon beismerte: szándékosan nem hozzák nyilvánosságra terveiket, ha megnyernék a 2026-os választást.

A Tisza-csomag valójában az óbaloldal megszorító csomagja

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke kérdésünkre elmondta, nem kaptak megkeresést a Tisza Párttól, de általánosságban rosszak a hazai tapasztalatok a többkulcsos adórendszerrel kapcsolatban. Felidézte: 

A Gyurcsány- és a Horn-kormányok a baloldali eszmék közül a társadalmi igazságosságot hangoztatták, a többkulcsos adórendszer ezért számukra szimbolikus jelentőséggel is bír. 

Az elnök ugyanakkor ismét leszögezte, az előző, progresszív adórendszernek a hátrányait ma már szinte senki sem vitatja. Palkovics Imre a leggyakoribb eseteket említve felidézte, a munkáltatót és a munkavállalót is arra kényszerítette a rendszer, hogy eltitkolják a munkabér egy részét. 

A kétkulcsos adórendszer megakasztaná a több éves béremelési programot, amelyről tavaly állapodtunk meg a munkáltatókkal és a kormánnyal 

– emelte ki Palkovics Imre. Megjegyezte, az emberek már megszokták a jelenlegi, jóval kiszámíthatóbb adórendszert, 

amelyet nem kellene pusztán az igazságosság látszatának kedvéért, a baloldal ideológiai elvárásai szerint átalakítani.

Nem egyeztetett a kiszivárgott terveiről a vállalkozásokkal sem a Tisza Párt – erősítette meg megkeresésünkre Perlusz László. A VOSZ főtitkára ugyanakkor nem kívánt állást foglalni a többkulcsos adórendszerrel kapcsolatban. Álláspontja szerint az adórendszer egészét kell vizsgálni, ezért a VOSZ csak akkor tudja véleményezni az ellenzék terveit, ha ismertetik gazdaságpolitikai elképzeléseiket.

A Mandiner részletesen ismertette, mit eredményezne, ha a Tisza Párt 

  • a bruttó 416 666 forint feletti kereset felett 22 százalékos, 
  • a havi 1,25 millió forintos kereset felett pedig 33 százalékos adót vezetne be.

Az intézkedés jelentős adminisztrációs terhet róna a vállalkozásokra is, mivel az adminisztráció jóval nehezebb lenne. A hatóságok dolgát is megnehezítené, mivel a fekete foglalkoztatás és a zsebbe adott bérfizetés aranykorának számított a 2010 előtti időszak, ami lényegében megegyezett a Magyar Péter és a baloldal által tervezett átalakítással, azaz a Tisza Párt a már régen megbukott adórendszert szeretné mindenáron visszaállítani.

Nyitókép: Pixabay

***

