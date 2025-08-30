Tisza-csomag: a többkulcsos adórendszer a magyar baloldal egyik legfőbb ideológiai alapja

A Tisza-csomag valójában az óbaloldal megszorító csomagja

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke kérdésünkre elmondta, nem kaptak megkeresést a Tisza Párttól, de általánosságban rosszak a hazai tapasztalatok a többkulcsos adórendszerrel kapcsolatban. Felidézte:

A Gyurcsány- és a Horn-kormányok a baloldali eszmék közül a társadalmi igazságosságot hangoztatták, a többkulcsos adórendszer ezért számukra szimbolikus jelentőséggel is bír.

Az elnök ugyanakkor ismét leszögezte, az előző, progresszív adórendszernek a hátrányait ma már szinte senki sem vitatja. Palkovics Imre a leggyakoribb eseteket említve felidézte, a munkáltatót és a munkavállalót is arra kényszerítette a rendszer, hogy eltitkolják a munkabér egy részét.

A kétkulcsos adórendszer megakasztaná a több éves béremelési programot, amelyről tavaly állapodtunk meg a munkáltatókkal és a kormánnyal

– emelte ki Palkovics Imre. Megjegyezte, az emberek már megszokták a jelenlegi, jóval kiszámíthatóbb adórendszert,

amelyet nem kellene pusztán az igazságosság látszatának kedvéért, a baloldal ideológiai elvárásai szerint átalakítani.

Nem egyeztetett a kiszivárgott terveiről a vállalkozásokkal sem a Tisza Párt – erősítette meg megkeresésünkre Perlusz László. A VOSZ főtitkára ugyanakkor nem kívánt állást foglalni a többkulcsos adórendszerrel kapcsolatban. Álláspontja szerint az adórendszer egészét kell vizsgálni, ezért a VOSZ csak akkor tudja véleményezni az ellenzék terveit, ha ismertetik gazdaságpolitikai elképzeléseiket.

A Mandiner részletesen ismertette, mit eredményezne, ha a Tisza Párt

a bruttó 416 666 forint feletti kereset felett 22 százalékos,

a havi 1,25 millió forintos kereset felett pedig 33 százalékos adót vezetne be.

Az intézkedés jelentős adminisztrációs terhet róna a vállalkozásokra is, mivel az adminisztráció jóval nehezebb lenne. A hatóságok dolgát is megnehezítené, mivel a fekete foglalkoztatás és a zsebbe adott bérfizetés aranykorának számított a 2010 előtti időszak, ami lényegében megegyezett a Magyar Péter és a baloldal által tervezett átalakítással, azaz a Tisza Párt a már régen megbukott adórendszert szeretné mindenáron visszaállítani.