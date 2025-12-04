Nem hittek a szemüknek: drogért mentek, tigrist találtak a rendőrök Tiszafüreden (VIDEÓ)

A németek mindent megérdemelnek
A tiszafüredi házban elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás.
Tigriskölyköt találtak egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben egy tiszafüredi házban – közölte a Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán, amelyen egy videót is megosztott az állatról.
A bejegyzés szerint a ragadozó miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek a helyszínre.
Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, ahol megvizsgálták: a mintegy 9 kilós kistigris egészséges, végleges otthonáról később döntenek.
A tiszafüredi házban elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás – írták.
A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egy állat nem játék; akkor sem, ha házi kedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó. Jelezték, hogy az esethez a készenléti rendőrség riasztotta csapatukat; a kistigris hím, egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon azt közölte: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tiszafüredi Rendőrkapitányság novemberben egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás során olyan információhoz jutottak, miszerint egy tiszafüredi férfi egzotikus állatokat tart. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók felvették a kapcsolatot az KR NNI környezeti bűnözés elleni alosztályával, amely az ilyen jellegű ügyek nyomozásában speciális szaktudással rendelkezik.
Mint írták, november 19-én Tiszafüreden a vármegyei rendőrök és a KR NNI munkatársai közösen hajtottak végre akciót. A férfit elfogták és ingatlanában kutatást tartottak, ennek során kábítószert ugyan nem találtak, de a ház egyik melléképületében egy körülbelül 2-3 hónapos tigriskölyköt fedeztek fel, valamint egzotikus élőlények – köztük ara papagájok, ázsiai Prevost-mókusok és sarkantyús teknősök – is előkerültek. Ezekkel az állatokkal kapcsolatban egyelőre jogsértés gyanúja nem merült fel, azonban a tigriskölyök tartásával a tulajdonos – mivel az állat veszélyes és védett – több bűncselekményt is megvalósított.
Mivel nem rendelkezett a tigris tartásához szükséges engedéllyel, a 40 éves férfit a KR NNI szakemberei természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került. Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfajának pontos meghatározása érdekében, ezt követően döntenek végleges elhelyezéséről – írták.
Hozzátették: a tigris különösen veszélyes fajnak számít, tartása kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák számára engedélyezett, magánszemélyeknek ilyen engedély nem adható.
(MTI)
Nyitókép: YouTube/Rendőrség