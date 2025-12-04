Nem hittek a szemüknek: drogért mentek, tigrist találtak a rendőrök Tiszafüreden (VIDEÓ)

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon azt közölte: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tiszafüredi Rendőrkapitányság novemberben egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás során olyan információhoz jutottak, miszerint egy tiszafüredi férfi egzotikus állatokat tart. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók felvették a kapcsolatot az KR NNI környezeti bűnözés elleni alosztályával, amely az ilyen jellegű ügyek nyomozásában speciális szaktudással rendelkezik.

Mint írták, november 19-én Tiszafüreden a vármegyei rendőrök és a KR NNI munkatársai közösen hajtottak végre akciót. A férfit elfogták és ingatlanában kutatást tartottak, ennek során kábítószert ugyan nem találtak, de a ház egyik melléképületében egy körülbelül 2-3 hónapos tigriskölyköt fedeztek fel, valamint egzotikus élőlények – köztük ara papagájok, ázsiai Prevost-mókusok és sarkantyús teknősök – is előkerültek. Ezekkel az állatokkal kapcsolatban egyelőre jogsértés gyanúja nem merült fel, azonban a tigriskölyök tartásával a tulajdonos – mivel az állat veszélyes és védett – több bűncselekményt is megvalósított.

Mivel nem rendelkezett a tigris tartásához szükséges engedéllyel, a 40 éves férfit a KR NNI szakemberei természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került. Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfajának pontos meghatározása érdekében, ezt követően döntenek végleges elhelyezéséről – írták.

Hozzátették: a tigris különösen veszélyes fajnak számít, tartása kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák számára engedélyezett, magánszemélyeknek ilyen engedély nem adható.