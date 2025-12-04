Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tigriskölyök rendőrség akció

Nem hittek a szemüknek: drogért mentek, tigrist találtak a rendőrök Tiszafüreden (VIDEÓ)

2025. december 04. 08:00

A tiszafüredi házban elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás.

2025. december 04. 08:00
null

Tigriskölyköt találtak egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben egy tiszafüredi házban – közölte a Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán, amelyen egy videót is megosztott az állatról. 

A bejegyzés szerint a ragadozó miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek a helyszínre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, ahol megvizsgálták: a mintegy 9 kilós kistigris egészséges, végleges otthonáról később döntenek.

A tiszafüredi házban elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás – írták. 

A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egy állat nem játék; akkor sem, ha házi kedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó. Jelezték, hogy az esethez a készenléti rendőrség riasztotta csapatukat; a kistigris hím, egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon azt közölte: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tiszafüredi Rendőrkapitányság novemberben egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás során olyan információhoz jutottak, miszerint egy tiszafüredi férfi egzotikus állatokat tart. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók felvették a kapcsolatot az KR NNI környezeti bűnözés elleni alosztályával, amely az ilyen jellegű ügyek nyomozásában speciális szaktudással rendelkezik.

Mint írták, november 19-én Tiszafüreden a vármegyei rendőrök és a KR NNI munkatársai közösen hajtottak végre akciót. A férfit elfogták és ingatlanában kutatást tartottak, ennek során kábítószert ugyan nem találtak, de a ház egyik melléképületében egy körülbelül 2-3 hónapos tigriskölyköt fedeztek fel, valamint egzotikus élőlények – köztük ara papagájok, ázsiai Prevost-mókusok és sarkantyús teknősök – is előkerültek. Ezekkel az állatokkal kapcsolatban egyelőre jogsértés gyanúja nem merült fel, azonban a tigriskölyök tartásával a tulajdonos – mivel az állat veszélyes és védett – több bűncselekményt is megvalósított. 

Mivel nem rendelkezett a tigris tartásához szükséges engedéllyel, a 40 éves férfit a KR NNI szakemberei természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került. Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfajának pontos meghatározása érdekében, ezt követően döntenek végleges elhelyezéséről – írták. 

Hozzátették: a tigris különösen veszélyes fajnak számít, tartása kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák számára engedélyezett, magánszemélyeknek ilyen engedély nem adható.

(MTI)

Nyitókép: YouTube/Rendőrség

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!