Majka, Nagy Ervin és a többiek után újabb magyar művész kelt ki hirtelen a kormány ellen: külföldre költözéssel fenyegetőzik

2025. augusztus 10. 06:43

Merő véletlen, hogy a színész odáig van a kormánykritikus előadókért, köztük Majkáért.

2025. augusztus 10. 06:43
Thuróczy Szabolcs

Rogán Barbarának, a propagandaminiszter feleségének egyetlen karkötőjéből kijönne szinte egy egész Ördögkatlan fesztivál – kezdte a beszélgetést Thuróczy Szabolcs, aki Veiszer Alindának az Ördögkatlan fesztiválon adott interjút. A beszélgetést a Telex szemlézte.

„A Hermès táska 23 millió, zsebkendőt meg egy szájfényt tudsz belerakni. Amikor azt gondolod, hogy az elmebetegségnek nincs már határa! És megy be a Chanel boltba, hogy vesz még egy táskát.” 

fogalmazott.

De azt is mondta, hogy Moszkva mellett van egy falu, Aszadtól kezdve Janukovicsig mindenki ott van, Orbán is elmehetne oda. „A több százmilliót oda elviheti, mi meg boldogabban élnénk” – jelentette ki.

A színész a riporternek azt mondta, ő próbál nem foglalkozni a közélettel, de nem tud, mert a politika folyamatosan adja a témát, és ez a hangulat nagyon feszültté is teszi őt. Amikor nem ordítja ki magából, akkor meg úgy vezeti le a feszültséget, hogy Bödőcs Tiborral sms-ezik.

A rendszerváltás idején Thuróczy még a Fideszre szavazott, szerinte akkoriban vidéki fiatalként nem is nagyon volt más párt, amit közel érzett volna magához.

Az SZDSZ nagyon budapesti volt, az MDF pedig kevésbé szólt a fiatalokhoz. Most viszont már úgy látja, az MDF már egy jó minőségű tokaji bor ehhez a koccintókultúrához képest, amit ma politikának nevezünk, Torgyán József, Kuncze Gábor még egészen szórakoztató emberek voltak, Kupa Mihály pedig képes volt összetett mondatokban beszélni. Ehhez képest mára a politika teljesen átalakult, de Thuróczy szerint ennek egyszer vége lesz. Ma egy „kurvajó” országban Sára Sándor, Ungváry Krisztián meg Jankovics Marcell lenne a jobboldal, most meg ott tartunk, hogy Bede Zsolt és Menczer Tamás képviseli a magyar jobboldalt.

Nyugodtabb életet szeretne, hogy kicsit felszabaduljon a társadalom, és fontos dolgokra lehessen koncentrálni. Közölte, ha 2026. évi parlamenti választás után nem így lesz, akkor biztos elhagyja az országot, elmegy Rijekába. Magyar Péterről azt mondta, hihetetlen, amit kap a Fidesztől és holdudvarától, „másfél év alatt meg is őszült a csávó”.

Thuróczyt színészként különösen felháborítja, hogy a kormány milyen kulturális produkciókat finanszíroz. Úgy véli, a tündöklő középszer dorbézol, égetik a pénzt, mintha nem lenne holnap. A legtöbb kiemelt alkotást megnézi, a Hunyadin azonban elaludt. Párhuzamot vont az 1963-as A Tenkes kapitányával, ami szerinte jól volt megcsinálva, és remekül játszottak benne a színészek. „Itt meg nyammogás van, nincs igazán brutál erejű, jó színészet” – mondta a Hunyadira visszatérve. 

Thuróczy nagyon szereti az olyan, feltörekvő előadókat, mint Beton.Hofi, Pogány Induló vagy a Carson Coma, de a művészekhez „MSZMP KB, munkásőrhangulatban” viszonyul a hatalom. Majka Csurran, cseppen című száma pedig azért tetszett neki, mert rengeteg emberhez eljutott. Az pedig, hogy a kormány most felháborodik Majka főbelövős performanszán, a színész szerint öngól, hiszen fél éve még azt mondták, Majka számához semmi köze a regnáló kormánynak, most pedig ők vállalják fel, hogy tényleg róluk szól.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

 

