Majka, Nagy Ervin és a többiek után újabb magyar művész kelt ki hirtelen a kormány ellen: külföldre költözéssel fenyegetőzik

A rendszerváltás idején Thuróczy még a Fideszre szavazott, szerinte akkoriban vidéki fiatalként nem is nagyon volt más párt, amit közel érzett volna magához.

Az SZDSZ nagyon budapesti volt, az MDF pedig kevésbé szólt a fiatalokhoz. Most viszont már úgy látja, az MDF már egy jó minőségű tokaji bor ehhez a koccintókultúrához képest, amit ma politikának nevezünk, Torgyán József, Kuncze Gábor még egészen szórakoztató emberek voltak, Kupa Mihály pedig képes volt összetett mondatokban beszélni. Ehhez képest mára a politika teljesen átalakult, de Thuróczy szerint ennek egyszer vége lesz. Ma egy „kurvajó” országban Sára Sándor, Ungváry Krisztián meg Jankovics Marcell lenne a jobboldal, most meg ott tartunk, hogy Bede Zsolt és Menczer Tamás képviseli a magyar jobboldalt.

Nyugodtabb életet szeretne, hogy kicsit felszabaduljon a társadalom, és fontos dolgokra lehessen koncentrálni. Közölte, ha 2026. évi parlamenti választás után nem így lesz, akkor biztos elhagyja az országot, elmegy Rijekába. Magyar Péterről azt mondta, hihetetlen, amit kap a Fidesztől és holdudvarától, „másfél év alatt meg is őszült a csávó”.

Thuróczyt színészként különösen felháborítja, hogy a kormány milyen kulturális produkciókat finanszíroz. Úgy véli, a tündöklő középszer dorbézol, égetik a pénzt, mintha nem lenne holnap. A legtöbb kiemelt alkotást megnézi, a Hunyadin azonban elaludt. Párhuzamot vont az 1963-as A Tenkes kapitányával, ami szerinte jól volt megcsinálva, és remekül játszottak benne a színészek. „Itt meg nyammogás van, nincs igazán brutál erejű, jó színészet” – mondta a Hunyadira visszatérve.

Thuróczy nagyon szereti az olyan, feltörekvő előadókat, mint Beton.Hofi, Pogány Induló vagy a Carson Coma, de a művészekhez „MSZMP KB, munkásőrhangulatban” viszonyul a hatalom. Majka Csurran, cseppen című száma pedig azért tetszett neki, mert rengeteg emberhez eljutott. Az pedig, hogy a kormány most felháborodik Majka főbelövős performanszán, a színész szerint öngól, hiszen fél éve még azt mondták, Majka számához semmi köze a regnáló kormánynak, most pedig ők vállalják fel, hogy tényleg róluk szól.

