08. 24.
vasárnap
08. 24.
vasárnap
konvoj Magyarország menetoszlop Budapest Magyar Honvédség Honvédelmi Minisztérium

Külföldi katonák vonulnak át az országon – óvatosságot kér a Honvédség a közlekedőktől

2025. augusztus 24. 16:38

A konvoj járművei közé veszélyes és tilos behajtani.

2025. augusztus 24. 16:38
null

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke-Hegyeshalom útvonalon – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap az MTI-vel.

A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba Röszkénél, majd az M5-ös autópálya-M0-s autóút-Budapest-M1-es autópálya-Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el

– ismertették.

A HM felhívta a figyelmet, hogy a katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban. Hozzátették: a járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését.

A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos

– jelezték a közleményben.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

letsgobrandon-2
2025. augusztus 24. 17:00
szóval kifele mentek
