Rettegnek az ukránok, hogy előkerülnek a lengyelellenes mészárlásuk nyomai – lengyel újságíró a volhíniai mészárlásról

Az ukránok félnek az exhumálásoktól

Lapunk a témában megkereste Jacek Karnowskit, a Sieci lengyel jobboldali hetilap főszerkesztőjét, aki kérdésre válaszolva kijelentette, a volhíniai mészárlás tragikus története ma már a lengyel nemzeti emlékezet része. Karnowski szerint körülbelül 10-15 éve kezdett el szélesebb körben ismertté válni; korábban inkább csak bizonyos társadalmi csoportok emlékeztek rá.

A főszerkesztő bevallotta, hogy ő maga is csak homályos ismeretekkel rendelkezett erről a tragikus eseményről, mert a családja főként a németek által elszenvedett üldöztetéseket élte át, és Közép- vagy Nyugat-Lengyelországban élt, nem keleten. Ma azonban ez a téma sokkal fontosabb a kelet- és dél-lengyelországi lengyelek számára is. Fontos szempont az is, hogy az UPA brutális cselekményei nemcsak a jelenlegi lengyel–ukrán határ túloldalán történtek, hanem olyan területeken is, amelyek ma Lengyelországhoz tartoznak (például Lublini vajdaság és Kárpátaljai vajdaság). „Összességében tehát a történet egyre ismertebb, és mára nemzeti státuszt nyert.

Minden politikai erő elfogadja az emlékezés, a megemlékezés és az igazság fontosságát ebben a kérdésben”

– ismertette.

Az iránti érdeklődésünkre, hogy 2024 ősze óta történt-e előrelépés az áldozatok exhumálása terén, azt felelte, hogy az ukrán fél általában megpróbálta akadáylozni a feltárásokat. Egyetlen helyszínen engedélyezték azok megkezdését, a nyugat-ukrajnai Puźnikiben. De ez olyan helyszín – a sok közül – , ahol az UPA 1945-ben gyilkolt lengyeleket, nem pedig 1943-ban, ami a volhíniai mészárlás fő éve volt. Az ukránok azért engedték meg a lengyel régészek munkáját ezen a helyen, mert közbenjárt a Szabadság és Demokrácia Alapítvány, amelyet a Jog és Igazságosság párt EP-képviselője, Michał Dworczyk vezet. Dworczyk sokat segített az ukránoknak a háború előtt és annak kezdetekor, mint a miniszterelnöki kancellária vezetője, de az állami szintű erőfeszítések itt inkább háttérben maradta k – magyarázta Jacek Karnowski.

„Általánosságban elmondható, hogy egy ismétlődő mintáról van szó: lengyel politikusok egy kijevi látogatás után vagy amikor magas rangú ukrán vendég tartózkodik Lengyelországban, »áttörést« jelentenek be, azt állítva, hogy a munkálatok hamarosan megkezdődnek – de később szinte semmi sem történik.

Az ukrán fél adminisztratív szinten blokkolja, késlelteti vagy halogatja a folyamatot”

– ismételte meg a főszerkesztő korábbi állítását.

Ugyanakkor Karnowcki felhívta arra a figyelmet, hogy a több mint egy hónapja államelnöknek választott Karol Nawrocki nemcsak a kampány során, hanem az Országos Emlékezet Intézete (IPN) elnökeként is szorgalmazta ennek az ügynek a rendezését. „Így tehát van esély az előrelépésre, de kétlem, hogy gyors vagy egyszerű lesz.

Az ukrán fél tart az exhumálásoktól, mert azok felfednék a mészárlás méreteit, a rendkívüli brutalitást – amely még a második világháború kontextusában is kiemelkedően kegyetlen volt –,

valamint azt a tényt, hogy az áldozatok között nők, gyermekek és meg nem született csecsemők is voltak” – sorolta a borzalmas eseményeket az újságíró.

Jelenleg is hősként tekintenek olyan mészárosokra, mint Stepan Bandera

„Az ukrán fél azt az elképzelést is népszerűsíti, hogy ez »polgárháború« volt. Valójában azonban szervezett bűncselekményről van szó, egy szervezet – az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) – által előre megtervezett és kivitelezett támadásokról a szomszédok ellen,

azzal a hidegvérű céllal, hogy ne pusztán »tisztítsák meg« a területet, hanem teljes egészében kiirtsák a lengyel lakosságot.

A lengyel válaszlépések – a Honi Hadsereg (AK) által végrehajtva – nyilvánvalóan önvédelem céljából történtek” – ismertette a részleteket.

Az ukrán fél emellett ellenzi a „népirtás” kifejezés használatát, még akkor is, ha a volhíniai mészárlás tökéletesen illeszkedik az ilyen emberiség elleni bűncselekmény meghatározásába. „Az ukránok továbbra is »hősként« ünneplik az UPA tagjait, Stepan Banderát, Roman Szuchevicset. A lengyelek számára ez olyan emberek ünneplését jelenti, akik tömegmészárlásokat hajtottak végre. Ez elfogadhatatlan, és soha nem fogadhatja el a lengyel állam” – szögezte le.

Végül ugyancsak kérdésre válaszolva Jacek Karnowski reflektált arra is, hogy a lengyel társadalom miként viszonyul napjainkban az ukránokhoz. A főszerkesztő elmondta, általánosságban elmondható, hogy a lengyelek továbbra is támogatják az ukrán nemzet „hősies harcát”.

„Tudjuk, hogy a mi szabadságunkért is harcolnak. Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij politikája ma már sokkal kevésbé népszerű Lengyelországban. A lengyelek úgy érzik, hogy egy bizonyos ponton Kijev megváltoztatta politikájának irányát, és Lengyelországot másodlagos szereplőként kezdte kezelni”.

Karnowski arra is emlékeztetett, hogy az ukrán elnök egyszer még az ENSZ közgyűlésén is megtámadta Lengyelországot és Andrzej Duda rövidesen távozó elnököt, ami fordulópont volt. A közbeszédben pedig gyakran éri Kijevet a „hálátlanság” vádja.

„Ezenkívül nő a feszültség a lengyelek és Lengyelországban élő ukránok között is. Ezeknek a konfliktusoknak különböző okai vannak, de egyre jobban érezhetők. Az elnökválasztási kampány során szinte minden jelölt foglalkozott ezekkel a kérdésekkel” – idézte fel a Sieci főszerkesztője.