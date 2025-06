Már a lengyel média is Karol Nawrocki Mandinernek adott interjújával foglalkozik

Lapunknak adta első nemzetközi interjúját Karol Nawrocki, a nemrég megválasztott új lengyel elnök. Az interjú a lengyel média érdeklődését is felkeltette. Az ország legnagyobb angol nyelvű hírportálja, a Notes from Poland is szemlézte az interjút.

A portál kiemelte, hogy Nawrocki világossá tette álláspontját az ukrán EU-tagsággal kapcsolatban, az új elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania más országok, köztük Lengyelország és Magyarország érdekeit.

Nyitókép forrása: Mandiner