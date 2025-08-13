Az EU a saját autóiparát is a kihalás szélére sodorta

Mint ismeretes az EU 2035-től kezdődően be tervezi tiltani a belső égésű autók árusítását Európában. Ola Källenius a Mercedes vezérigazgatói tanácsának tagja azonban úgy gondolja, hogy emiatt a piac össze fog omlani – számolt be a német Handelsblatt.

Szerinte az EU irányelvei nem túl logikusak, ugyanis a karbonsemlegességre való törekvés csak a gazdaság kárára valósulhat meg. Félve a belső égésű autók kereskedelemből való kivonásától az határidő előtt tömegesen vennének benzines és dízel autókat, ami egyáltalán nem környezetbarát.

Tehát az intézkedés környezetvédelmi szempontból is megkérdőjelezhető.

A 2035-ig teljesen elektromossá váló autóipar képe annak tükrében tűnik nehéz feladatnak, hogy 2025 első felében az újonnan eladott autóknak alig 20 százaléka volt elektromos. Az intézkedését az EU még fölülvizsgálhatja, ám az Európai Bizottság megerősítette, hogy továbbra is a 0 g/km CO₂ kibocsátás a cél.