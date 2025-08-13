Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
piac Mercedes benzines csőd kereskedelem

Az EU a saját autóiparát is a kihalás szélére sodorta

2025. augusztus 13. 14:53

A Mercedes egyik vezetője szerint az uniós előírások sehogy sem kedvezőek.

2025. augusztus 13. 14:53
null

Mint ismeretes az EU 2035-től kezdődően be tervezi tiltani a belső égésű autók árusítását Európában. Ola Källenius a Mercedes vezérigazgatói tanácsának tagja azonban úgy gondolja, hogy emiatt a piac össze fog omlani – számolt be a német Handelsblatt.

Szerinte az EU irányelvei nem túl logikusak, ugyanis a karbonsemlegességre való törekvés csak a gazdaság kárára valósulhat meg. Félve a belső égésű autók kereskedelemből való kivonásától az határidő előtt tömegesen vennének benzines és dízel autókat, ami egyáltalán nem környezetbarát. 

Tehát az intézkedés környezetvédelmi szempontból is megkérdőjelezhető.

A 2035-ig teljesen elektromossá váló autóipar képe annak tükrében tűnik nehéz feladatnak, hogy 2025 első felében az újonnan eladott autóknak alig 20 százaléka volt elektromos. Az intézkedését az EU még fölülvizsgálhatja, ám az Európai Bizottság megerősítette, hogy továbbra is a 0 g/km CO₂ kibocsátás a cél.

Kapcsolódó vélemény

Vas Tamás

Faktum

Idézőjel

Ügyes kármentés vagy ki nem kényszerített hiba? – Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodásról

Ritkán látszik ennyire élesen, hogyan szakad ketté a politikai értelmezés és a gazdasági valóság.

Nyitókép: GREG BAKER / AFP

***

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 15:57
Miért is erőltetik a kommunisták az elektromos átállást? Azért, mert ebbe az iparágba fektettek be óriási összegeket. Ha lesz EV átállás, a világ leggazdagabb emberei lesznek, ellenfeleik, az olajiparosok pedig tönkremennek! Ha nem lesz elektromos átállás, akkor a kommunisták mennek tönkre. Mindig kövesd a pénzt!
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 15:52
Amerika jó úton jár. Maradnak a belsőégésű motorok. Az amerikai autógyárak fellélegeztek, mivel tudják, hogy az EV-ket már csak néhány hibbant kommunista vásárolja, de ők is egyre kevésbé. Amerika nagy, a távolságok nagyok, az emberek sokat vezetnek. Nem lehet a szabad piacot megkerülni. Majd ha az EV-k jobbak lesznek, akkor a vásárlók elkezdik jobban venni őket, mint történt a gőz korszak megszűnésével anno. Az erőltetett EV átállás gazdasági katasztrófa: - Nincs sehol a világon elegendő kapacitás minden jármű töltögetésére. - Minden fuvarozó vállalat csődbe fog menni, mert nem tudják a járműveiket 6-8 óra után fél napig töltögetni. - A hideg országokban le fog állni minden. - Az embereknek nem telik EV-re és méreg drága elemekre néhány évente. A kormányok nem tudják örökké államilag támogatni. Előbb-utóbb csődbe mennek. Az erőltetett EV átállás a következő kommunista utópia. Ez is megbukik, mint az első. Aki előbb menekül tőle, az jár jól. Az ember okozta klíma változás hazugság!
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. augusztus 13. 15:41
Üzemanyagcellás autót a népnek!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 13. 15:08
Kártékonyabbak mint a komcsik meg a nácik együttvéve.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!