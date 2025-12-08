Ft
12. 08.
hétfő
Fontos bejelentésre készül Szijjártó: már az éjszaka folyamán üzent

Fontos bejelentésre készül Szijjártó: már az éjszaka folyamán üzent

2025. december 08. 08:30

Bejelentések várhatók.

2025. december 08. 08:30
null

A külügyminiszter éjszakai Facebook-bejegyzése szerint Isztambulban újabb gazdasági áttörések, kereskedelmi rekord, új légi járat és stratégiai jelentőségű földgáztranzit-megállapodás kerülhet napirendre a magyar és a török kapcsolatokban – írta meg a Magyar Nemzet.

Újabb gazdasági áttörések körvonalazódnak a magyar és török kapcsolatokban, Szijjártó Péter éjszakai Facebook-bejegyzése szerint ugyanis fontos bejelentések várhatóak, köztük új légi járat és stratégiai jelentőségű földgáztranzit-megállapodás, amelyek Isztambulban kerülnek napirendre. A külügyminiszter bejegyzése arra utal, hogy a következő napokban több kiemelt jelentőségű gazdasági döntést is nyilvánosságra hozhatnak.

Ez az éjjel valahogy nem akar elkezdődni…

– írta friss bejegyzésében Szijjártó Péter a Facebook-oldalán, majd hozzátette: „Irány Isztambul: kezdés rorátéval, aztán pedig fontos bejelentések kereskedelmi rekordról, új légi járatról és földgáztranzitról.”

A külügyminiszter szavai egyértelműen arra utalnak, hogy a magyar török együttműködés újabb szintre léphet a kereskedelem, a közlekedés és az energetika területén. A külügyminiszter utalása szerint jelentős gazdasági bejelentések várhatóak a magyar török együttműködés területén, különösen a kétoldalú kereskedelem újabb csúcsára, a légi összeköttetések bővítésére és az energiaellátás biztonságát érintő földgáztranzitra vonatkozóan. Ezek a lépések a kormány megközelítése szerint egyszerre szolgálják a gazdasági kapcsolatok mélyítését és Magyarország ellátásbiztonságának erősítését.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Törökországba utazott, ahol magas szintű gazdasági és politikai tárgyalások várhatók. A látogatás célja a stratégiai partnerség további erősítése, valamint Magyarország energiaellátásának és exportlehetőségeinek bővítése. Az elmúlt években Ankara és Budapest kapcsolata látványosan erősödött, különösen az energetika és a kereskedelem területén, a mostani egyeztetések pedig újabb mérföldkövet jelenthetnek a két ország együttműködésében.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

