Fontos bejelentésre készül Szijjártó: már az éjszaka folyamán üzent

Újabb gazdasági áttörések körvonalazódnak a magyar és török kapcsolatokban, Szijjártó Péter éjszakai Facebook-bejegyzése szerint ugyanis fontos bejelentések várhatóak, köztük új légi járat és stratégiai jelentőségű földgáztranzit-megállapodás, amelyek Isztambulban kerülnek napirendre. A külügyminiszter bejegyzése arra utal, hogy a következő napokban több kiemelt jelentőségű gazdasági döntést is nyilvánosságra hozhatnak.