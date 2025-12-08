Fontos bejelentésre készül Szijjártó: már az éjszaka folyamán üzent

A külügyminiszter szavai egyértelműen arra utalnak, hogy a magyar török együttműködés újabb szintre léphet a kereskedelem, a közlekedés és az energetika területén. A külügyminiszter utalása szerint jelentős gazdasági bejelentések várhatóak a magyar török együttműködés területén, különösen a kétoldalú kereskedelem újabb csúcsára, a légi összeköttetések bővítésére és az energiaellátás biztonságát érintő földgáztranzitra vonatkozóan. Ezek a lépések a kormány megközelítése szerint egyszerre szolgálják a gazdasági kapcsolatok mélyítését és Magyarország ellátásbiztonságának erősítését.
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Törökországba utazott, ahol magas szintű gazdasági és politikai tárgyalások várhatók. A látogatás célja a stratégiai partnerség további erősítése, valamint Magyarország energiaellátásának és exportlehetőségeinek bővítése. Az elmúlt években Ankara és Budapest kapcsolata látványosan erősödött, különösen az energetika és a kereskedelem területén, a mostani egyeztetések pedig újabb mérföldkövet jelenthetnek a két ország együttműködésében.
