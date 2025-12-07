Pintér Sándor 25 éves titokról rántotta le a leplet (VIDEÓ)

Orbán Viktor kormányzati delegáció élén utazott Isztambulba. A delegáció tagja Pintér Sándor belügyminiszter is, aki a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videóban árulta el, miért egy régi Mercedes a szolgálati autója.

A belügyminiszter elárulta, hogy a szóban forgó autó már 25 éves, de még nem kellett nagyjavításra vinni, és kiválóan működik.

Ezért úgy döntött, hogy amíg erre nem lesz szükség, addig továbbra is ezt az autót fogja használni.