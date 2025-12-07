Pintér Sándor 25 éves titokról rántotta le a leplet (VIDEÓ)

„Nagy hatalom, nagy erő, nagy befolyás” – Orbán Viktor elmondta, miért utazik Törökországba (VIDEÓ)
Fontos témákat kell megbeszélni a törökökkel.
A belügyminiszter szolgálati autója lassan igazi kuriózum lesz.
Orbán Viktor kormányzati delegáció élén utazott Isztambulba. A delegáció tagja Pintér Sándor belügyminiszter is, aki a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videóban árulta el, miért egy régi Mercedes a szolgálati autója.
A belügyminiszter elárulta, hogy a szóban forgó autó már 25 éves, de még nem kellett nagyjavításra vinni, és kiválóan működik.
Ezért úgy döntött, hogy amíg erre nem lesz szükség, addig továbbra is ezt az autót fogja használni.
Azt is megjegyezte, hogy döntésének nevelő célzata is van: a beosztottjai közül csak az kérhet új szolgálati autót, akinek öregebb autója van, mint neki.
