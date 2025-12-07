Ft
12. 07.
vasárnap
Pintér Sándor Orbán Viktor

Pintér Sándor 25 éves titokról rántotta le a leplet (VIDEÓ)

2025. december 07. 19:29

A belügyminiszter szolgálati autója lassan igazi kuriózum lesz.

2025. december 07. 19:29
null

Orbán Viktor kormányzati delegáció élén utazott Isztambulba. A delegáció tagja Pintér Sándor belügyminiszter is, aki a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videóban árulta el, miért egy régi Mercedes a szolgálati autója.

A belügyminiszter elárulta, hogy a szóban forgó autó már 25 éves, de még nem kellett nagyjavításra vinni, és kiválóan működik.

Ezért úgy döntött, hogy amíg erre nem lesz szükség, addig továbbra is ezt az autót fogja használni.

Azt is megjegyezte, hogy döntésének nevelő célzata is van: a beosztottjai közül csak az kérhet új szolgálati autót, akinek öregebb autója van, mint neki.

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

szantofer
•••
2025. december 07. 20:57 Szerkesztve
"-Én adtam a kezébe a diplomata táskát. 10 millió volt benne, Sanyi bácsi meg elvitte. -Ilyen nem történt. -Sanyi bácsi, hát a szemembe hazudik?" 20 forintos kérdés NERtársaknak. Hol, mikor, kivel, és milyen ügy kapcsán folytatta ezt a párbeszédet Pintér Sándor?
Válasz erre
0
1
Dixtroy
•••
2025. december 07. 20:49 Szerkesztve
úbaszdmeg lerándult a leple
Válasz erre
0
0
cirmos
2025. december 07. 20:41
leránthatná a leplet régebbi titkokról is, mint pl. az olajszőkítés.
Válasz erre
1
1
Burg_kastL71-C
2025. december 07. 19:58
Na ' ... akkor biztos megőrizte még a saját régi kocka Wartburgját is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!