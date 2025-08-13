Ft
08. 13.
szerda
Magyarország nato Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Kiszivárogtatták az amerikaiak, hogy miért nem lehet Budapesten az év legjobban várt tárgyalása

2025. augusztus 13. 14:42

Akár Budapesten is találkozhatott volna Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ám Magyarország NATO-tagsága miatt végül elvetették az ötletet.

2025. augusztus 13. 14:42
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök pénteken Alaszkában találkoznak, ami Putyin első amerikai útja 2015 óta. A Fox News tudósítása szerint

a helyszín kiválasztásánál felmerült Magyarország is, mivel Orbán Viktor miniszterelnök jó kapcsolatot ápol mindkét féllel, ám NATO-tagsága miatt ezt végül elvetették, hogy elkerüljék az európai szövetségesek körében a feszültséget.

Trump hangsúlyozta, hogy a találkozó célja a béke előmozdítása Ukrajnában, de a végső döntés nem rajta múlik. Az amerikai és orosz tisztviselők eltérően értékelik a találkozó jelentőségét; míg Trump pragmatikus, az orosz fél történelmi jelentőséget tulajdonít Alaszkának.

Nyitókép: AFP/Cheriss May

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

mr-nem-semmi
2025. augusztus 13. 16:24
Most érkezett: az EU vezetői megpróbálkoznak egy régebbi fajta telex-távíró géppel csatlakozni a találkozóra. Hátha azzal még tudnak! Mindannyian helyet kértek egy berlini régi Stasi irodában, ahol van még egy működőképes telex gép. Most ott nyomorognak a gép mellet, egymás lábát taposva, hogy mind írjanak egy-egy követelményt, amit Trumpnak is, és Putyinnak is feltétlenül teljesítenie kell. Állítólag Zelenszkij már csak az iroda elé fért oda, s onnan próbálja benyomni az ajtót...
canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 16:08 Szerkesztve
Alaszka területre a legnagyobb amerikai állam (1.723 million km²), de lakossága mindössze 740 000. GDP-je a harmadik legalacsonyabb Amerikában, mindössze $51,5 milliárd (Magyarországé $223 milliárd). Fő iparágak: olaj és gáz kitermelés, bányászat, halászat, vadászat, túrizmus. Kedvemre való hely.
balbako_
2025. augusztus 13. 15:59
Szerintem sokkal kézenfekvőbb magyarázat az, hogy minél távolabb legyen Európától.
piramis-2
"Akár Budapesten is találkozhatott volna Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ám Magyarország NATO-tagsága miatt végül elvetették az ötletet." Szerencsére Alaszka az..... az b+.... az nem NATO tag. Ja, de.
