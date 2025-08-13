Kiszivárogtatták az amerikaiak, hogy miért nem lehet Budapesten az év legjobban várt tárgyalása

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök pénteken Alaszkában találkoznak, ami Putyin első amerikai útja 2015 óta. A Fox News tudósítása szerint

a helyszín kiválasztásánál felmerült Magyarország is, mivel Orbán Viktor miniszterelnök jó kapcsolatot ápol mindkét féllel, ám NATO-tagsága miatt ezt végül elvetették, hogy elkerüljék az európai szövetségesek körében a feszültséget.

Trump hangsúlyozta, hogy a találkozó célja a béke előmozdítása Ukrajnában, de a végső döntés nem rajta múlik. Az amerikai és orosz tisztviselők eltérően értékelik a találkozó jelentőségét; míg Trump pragmatikus, az orosz fél történelmi jelentőséget tulajdonít Alaszkának.