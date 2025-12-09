Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Orbán Viktor, „a fejfájás” – szinte fájt a Politicónak, de elképesztő társaságba válogatta be a magyar kormányfőt
Donald Tuskot és Magyar Pétert tavaly még nagy ígéretként tartották számon, idén egyikük sem szerepel a Politico 28-as listáján.
Tisza nagy reményt tulajdonított ez előválasztásnak. A Medián azonban nem jó hírekkel szolgált.
Magyar Péterék alighanem nagy reményt fűztek a tiszás jelölt-jelöltválasztáshoz, mely segítette volna őket kikeveredni a korábbi botrányok okozta gödörből. Azóta tudjuk, a terv nem jött be, sőt a baloldali kutatóintézet, a Medián kutatása sem szolgált okot a lelkesedésre. A intézet számait a Mestertervben elemeztük ki.
A Medián 2025 júniusában és novemberében mérte Magyar Péter, valamint Orbán Viktor megítélését annak kapcsán, hogy mennyire tartják alkalmasnak az ország vezetésére. Az adatokból az látszik, hogy Orbán Viktor négy százalékpontot erősödött, míg Magyar Péter öt százalékponttal visszaesett. Így a két vezető fej-fej mellett, negyvennyolc százalékon áll.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a kutatásnak egy főüzenete van: Magyar Péter már nem tudja megverni Orbán Viktort. G. Fodor Gábor azt sem tartja kizártnak, hogy 2026 januárjára, februárjára már a Mediánnál is Orbán Viktor fogja átvenni a vezetést. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ebben az esetben könnyen bekövetkezhet az, hogy a Tisza mögött álló csoportok közbe fognak lépni, és lecserélik Magyar Pétert.
Ezek a kutatások nem nekünk szólnak, hanem nekik. Ez üzenet nekik. Az a kérdés, hogy mit értenek meg belőle, és milyen tapasztalatokat vonnak le.
- fogalmazott G. Fodor.
