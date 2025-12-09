Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet Mesterterv Magyar Péter Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

2025. december 09. 18:16

Tisza nagy reményt tulajdonított ez előválasztásnak. A Medián azonban nem jó hírekkel szolgált.

2025. december 09. 18:16
null
Mandiner
Mandiner

Magyar Péterék alighanem nagy reményt fűztek a tiszás jelölt-jelöltválasztáshoz, mely segítette volna őket kikeveredni a korábbi botrányok okozta gödörből. Azóta tudjuk, a terv nem jött be, sőt a baloldali kutatóintézet, a Medián kutatása sem szolgált okot a lelkesedésre. A intézet számait a Mestertervben elemeztük ki.

A Medián 2025 júniusában és novemberében mérte Magyar Péter, valamint Orbán Viktor megítélését annak kapcsán, hogy mennyire tartják alkalmasnak az ország vezetésére. Az adatokból az látszik, hogy Orbán Viktor négy százalékpontot erősödött, míg Magyar Péter öt százalékponttal visszaesett. Így a két vezető fej-fej mellett, negyvennyolc százalékon áll.

A Medián kutatása alapján Magyar Péter megítélése egyértelműen romlott (Forrás: Youtube/Képernyőfotó)

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a kutatásnak egy főüzenete van: Magyar Péter már nem tudja megverni Orbán Viktort. G. Fodor Gábor azt sem tartja kizártnak, hogy 2026 januárjára, februárjára már a Mediánnál is Orbán Viktor fogja átvenni a vezetést. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ebben az esetben könnyen bekövetkezhet az, hogy a Tisza mögött álló csoportok közbe fognak lépni, és lecserélik Magyar Pétert.

Ezek a kutatások nem nekünk szólnak, hanem nekik. Ez üzenet nekik. Az a kérdés, hogy mit értenek meg belőle, és milyen tapasztalatokat vonnak le.

- fogalmazott G. Fodor.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

123321
2025. december 09. 20:16
48% a nőverő bosszúéhez hülyeproli mellett? Vicc ez az ország.
falcatus-2
2025. december 09. 19:55
"A Medián 2025 júniusában és novemberében mérte Magyar Péter, valamint Orbán Viktor megítélését annak kapcsán, hogy mennyire tartják alkalmasnak az ország vezetésére. Az adatokból az látszik, hogy Orbán Viktor négy százalékpontot erősödött, míg Magyar Péter öt százalékponttal visszaesett. Így a két vezető fej-fej mellett, negyvennyolc százalékon áll...." A Medián szerint MP júniusban 25%-on állt. ??? A jól ismert balfenék közv.kutató manipulációt láthatjuk.Mint az utolsó 16 évben mindig, előrelátóan felvesznek egy szükséges, magas értéket, amiből a megrendelő előre borítékolható bukfencei után lehet még csipegetni a megrendelő híveinek végzetes reményvesztése nélkül. A hordában az utolsó pillanatig fenn kell tartani a hurrá optimizmust. Legfeljebb Laci bácsi sápadt arccal, remegő ajkakkal áprilisban megint megnyugtathatja a birkákat, hogy ő sem érti.
nempolitizalok-0
2025. december 09. 19:47
Hogy a faszomba tarthatja valaki Poloskát alkalmas miniszterelnöknek???? A srác jól láthatóan pszichopata. Egyébként fura, hogy az ellenzéknél ilyen alakok tudnak beérni, mert Makimajom is elég rendesen az. Ha megvizsgáljuk a libsiket, ott is rendesen a selejtje van elől, bolsik dettó. Lehet, hogy ilyenek kellenek a külföldi támogatáshoz? Nem tudnék mondani pld, egy Szijjártó képességű embert a ballibsiknél, pedig nyilván van, csak nem kerülhet előtérbe. Olyan a kiválasztási rendszer. Varjú, Poloska, Makimajom, Gyurcsányné, Fegyőr, Botmixer, ezek hasítanak pártjaik élén, ezekről szólnak a hírek. Pedig ezek nekik tuti bukás. Nekem ne mondja senki, hogy az értelmiség ezeket részesíti előnyben, mert akiket én ismerek és ezekre szavaznak, azok vagy pályájukról lekerült, ezért sok éve frusztrált MSZMP-től függő emberek, vagy nagyon egyszerű emberek.
states-2
2025. december 09. 19:12
Ez az idegbeteg pojáca akkor lesz miniszterelnök, amikor Fekete Pákó. Teljesen tökmindegy ki mit méreget, azért annyi józan esze még van a választók mindenkori többségének, hogy na ezt azért nem.
