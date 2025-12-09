Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Magyar Péterék alighanem nagy reményt fűztek a tiszás jelölt-jelöltválasztáshoz, mely segítette volna őket kikeveredni a korábbi botrányok okozta gödörből. Azóta tudjuk, a terv nem jött be, sőt a baloldali kutatóintézet, a Medián kutatása sem szolgált okot a lelkesedésre. A intézet számait a Mestertervben elemeztük ki.

A Medián 2025 júniusában és novemberében mérte Magyar Péter, valamint Orbán Viktor megítélését annak kapcsán, hogy mennyire tartják alkalmasnak az ország vezetésére. Az adatokból az látszik, hogy Orbán Viktor négy százalékpontot erősödött, míg Magyar Péter öt százalékponttal visszaesett. Így a két vezető fej-fej mellett, negyvennyolc százalékon áll.