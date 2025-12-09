„Olyan lesz, mint a Fradileves” – fontos kulisszatitkot árult el Orbán Viktor a kedd esti kormányülésről (VIDEÓ)

„Olyan mint a Fradileves, mindent bele” – válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mi várható a kedd esti kormányülésen. A kormányfő hivatalos TikTok-csatornájára kikerült felvételen Orbán Viktor elmondta: „Jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben. Egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk majd magunkat, amit úgy fordítok le: megy-e a magyarok pénze Ukrajnába.”

Ha kiváncsi az egész videóra, alább megtekintheti: