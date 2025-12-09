Ft
Orbán Viktor

„Olyan lesz, mint a Fradileves” – fontos kulisszatitkot árult el Orbán Viktor a kedd esti kormányülésről (VIDEÓ)

2025. december 09. 21:10

A miniszterelnök szerint komoly tétje lesz a jövő heti miniszterelnöki csúcsnak Brüsszelben.

2025. december 09. 21:10
null

„Olyan mint a Fradileves, mindent bele” – válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mi várható a kedd esti kormányülésen. A kormányfő hivatalos TikTok-csatornájára kikerült felvételen Orbán Viktor elmondta: „Jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben. Egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk majd magunkat, amit úgy fordítok le: megy-e a magyarok pénze Ukrajnába.”

Ha kiváncsi az egész videóra, alább megtekintheti:

@viktor_a_tiktokon Ez olyan, mint a Fradileves: mindent bele! #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #kormányülés #fradi ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

 

2025. december 09. 21:48
minden forint fáj, amit nem tud ellopni, vagy putyinnak csatornázni.
