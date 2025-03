„Eleve valószínű volt, hogy a művelet nem éri el célját – ezt már tavaly nyáron jeleztem. Akárcsak a Krynky akció korábban, ez is a katonai logikával szembe menő politikai művelet volt. Egyébként pont így ment szembe a katonai logikával az oroszok 22-es támadása. Az ilyen műveletek általában rossz véget értnek, most is ez történt.

Nem az amerikaiak hibája az ukrán vereség – az orosz támadás már jóval az USA támogatás megvonása előtt elkezdődött.

Kurszk megint megmutatta, hogy a logisztika az alap, anélkül nem megy. Ezt nehezítették meg nagyon az oroszok, utána már csak idő kérdése volt az összeomlás.

Különösen úgy, hogy a legjobb alakulatokat kivonták az ukránok Pokrovszk megerősítésére. Ott ugyan megállították az oroszokat, de ez lett az ára. Ez nem hiba, a gyengébb félnek nincs jó választása - az a hiba, hogy gyenge egységekkel akarták tartani Szudzsát. Ki kellett volna menni korábban.

Az ár hatalmas: ez jelentős orosz győzelem: itt most nagyobb veszteség nélkül mértek jókora csapást Ukrajnára.

Putyin és a béke: az oroszok ráérnek, a kérdés volt-e előzetes megállapodás Trumppal, vagy nem. Ha igen, lehet ebből tűzszünet mondjuk húsvétra.”

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

