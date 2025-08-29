A bukás felé menetel Macron kormánya, adósságtenger szélén táncol Franciaország

Emmanuel Macron „teljes mértékben támogatja” Franciaország nehéz helyzetben lévő miniszterelnökét, François Bayrou-t, aki várhatóan elveszíti a bizalmi szavazást a jövő hónapban, ami valószínűleg a kormány összeomlásához vezetne – írja a Guardian.

Macron szerdán kabinetülést vezetett, miközben Franciaország újabb politikai válsággal néz szembe. A kormányszóvivő, Sophie Primas az ülés után azt mondta, hogy Macron teljes mértékben támogatja Bayrou-t, és a kormány „harci szellemben” dolgozik.

Macron centrista miniszterelnöke, Bayrou a héten jelentette be, hogy szeptember 8-ra bizalmi voksolást ír ki,

hogy a parlament támogatását kérje a közkiadások csökkentésére és az államadósság csökkentésére irányuló megszorító intézkedéseihez.

Az ellenzéki pártok közölték: megszavazzák Bayrou menesztését, aki a közvélemény-kutatások szerint 1958 óta a legkevésbé népszerű miniszterelnök. Bayrou 44 milliárd eurós költségvetési megszorításra vonatkozó javaslatai, amelyek magukban foglalják két munkaszüneti nap eltörlését és a legtöbb jóléti kiadás befagyasztását, széles körben népszerűtlenek.

Mint a Guardian írja, Macron még mindig küzd a tavaly nyáron kezdődött politikai válság következményeivel,

amikor meglepetésszerű előrehozott választásokat írt ki, amelyek eredményeként a parlament patthelyzetbe került, abszolút többség nélkül. Azóta a nemzetgyűlés megosztott a baloldal, a jobboldal és a centristák között.

Michel Barnier-t, a Macron által tavaly szeptemberben kiválasztott jobboldali miniszterelnököt, aki megpróbálta összehozni a széttöredezett parlamentet, mindössze három hónapnyi hivatalba lépés után menesztették, amikor költségvetési terveit elutasították és a kormányt megbuktatták.

Bayrou Barnier után következett, és mindössze kilenc hónapja lesz hivatalban, ha a kormányt ismét megbuktatják. Még ha Macron gyorsan le is váltja, nem biztos, hogy egy új kinevezett személy képes lesz konszenzust elérni a jövő évi költségvetésről a megosztott parlamentben.

Bayrou figyelmeztetett, hogy

Franciaország adóssága fenntarthatatlan, mivel a kamatlábak emelkedése növeli a hitelfelvétel költségeit.

Évekig tartó túlköltekezés után Franciaország felszólítást kapott, hogy az uniós szabályoknak megfelelően ellenőrizze államháztartási hiányát és csökkentse adósságát. Minden politikai párt egyetért abban, hogy az államadósság probléma, de nem értenek egyet abban, hogyan kezeljék azt.

Szerdán egyre többen követelték, hogy Macron kevesebb mint 18 hónappal az előző után írjon ki újabb előrehozott parlamenti választásokat.

Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése új választásokat támogat, mivel azt reméli, hogy így erősebb mandátumokat szerezhet.

Az Ifop, az Elabe és a Toluna Harris Interactive közvélemény-kutatásai szerint a franciák nagy többsége a parlament feloszlatását akarja egy újabb választás érdekében. Macron a hónap elején azt mondta, hogy el akarja kerülni a parlament újbóli feloszlatását, de azt is jelezte, hogy nem zárhatja ki ezt a lehetőséget.

Fotó: Manon Cruz / POOL / AFP