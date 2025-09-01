Ft
Ami az üres pénzkofferek után marad: adóemelés, megszorítások, nyugdíjmutyi, kórházi leépítések a franciáknál

2025. szeptember 01. 16:58

Ezt tervezi a Tisza is.

2025. szeptember 01. 16:58
A francia kormány idén és jövőre összesen 65 milliárd eurót kíván a franciák zsebéből kivenni, miután bődületes összegeket költöttek eddig Ukrajnára – írja a francia Le Monde Diplomatique.

A hosszú háborúra, az Oroszország elleni végső harcra ugyanis be kell rendezkedni, ehhez pedig hadsereg kell. 

Így a franciák évekkel később mehetnek majd nyugdíjba, a betegeket megadóztatják, a szociális juttatásokat befagyasztják, a közalkalmazottakat leépítik. 

A francia gazdasági miniszter, Éric Lombard szerint 

minden társadalmi kiadásból le kell faragnunk”.

Eközben rekordbevétel van a multiknál – na meg az ukrán kincstárban is. 

Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

***

