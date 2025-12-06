Miközben mindenki a békéről beszél, Emmanuel Macron tovább feszítené a húrt az oroszokkal szemben

Orbán Viktor: A jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás!
Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk a háborúból – mondta a miniszterelnök.
A francia, a brit és a német vezetők hétfőn Londonban találkoznak Zelenszkijjel, hogy megtárgyalják az amerikai tárgyalások fejleményeit.
Oroszország az eszkaláció útjára lépett és nem törekszik a békére – kezdte Emmanuel Macron francia elnök azt az X-bejegyzését, amelyben bejelentette, hétfőn Londonba utazik, ahol az ukrán elnökkel, a brit miniszterelnökkel és a német kancellárral közösen fogják megvitatni az ukránok amerikai tárgyalásainak fejleményeit és a jelenlegi helyzetet.
A francia államfő bejegyzésében nem rejti véka alá, hogy továbbra is az eddigi stratégiát akarja alkalmazni:
„Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, hogy a békét válassza”
– írja, majd hozzáteszi, továbbra is küzdeni fognak, hogy Ukrajna „garanciákat kapjon” az igazságos és tartós béke érdekében. Vagyis a francia elnök hétfőn várhatóan továbbra sem arról fogja győzködni Zelenszkijt, hogy kössön mihamarabb békét Oroszországgal.
Orbán Viktor a szombati háborúellenes gyűlésen figyelmeztetett, hogy sok európai vezető már háborúra készül Oroszország ellen, Franciaországban pedig gyakorlatilag már háborús üzemmódba kapcsoltak.
Franciaország újabb háborús üzemmódba kapcsol, Macron reformja és a vezérkari főnök megdöbbentő szavai belpolitikai feszültséget gerjesztenek.
Nyitókép: NurPhoto via AFP