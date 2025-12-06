Miközben mindenki a békéről beszél, Emmanuel Macron tovább feszítené a húrt az oroszokkal szemben

Oroszország az eszkaláció útjára lépett és nem törekszik a békére – kezdte Emmanuel Macron francia elnök azt az X-bejegyzését, amelyben bejelentette, hétfőn Londonba utazik, ahol az ukrán elnökkel, a brit miniszterelnökkel és a német kancellárral közösen fogják megvitatni az ukránok amerikai tárgyalásainak fejleményeit és a jelenlegi helyzetet.

A francia államfő bejegyzésében nem rejti véka alá, hogy továbbra is az eddigi stratégiát akarja alkalmazni: