12. 07.
vasárnap
Miközben mindenki a békéről beszél, Emmanuel Macron tovább feszítené a húrt az oroszokkal szemben

2025. december 06. 22:25

A francia, a brit és a német vezetők hétfőn Londonban találkoznak Zelenszkijjel, hogy megtárgyalják az amerikai tárgyalások fejleményeit.

2025. december 06. 22:25
Oroszország az eszkaláció útjára lépett és nem törekszik a békére – kezdte Emmanuel Macron francia elnök azt az X-bejegyzését, amelyben bejelentette, hétfőn Londonba utazik, ahol az ukrán elnökkel, a brit miniszterelnökkel és a német kancellárral közösen fogják megvitatni az ukránok amerikai tárgyalásainak fejleményeit és a jelenlegi helyzetet.

A francia államfő bejegyzésében nem rejti véka alá, hogy továbbra is az eddigi stratégiát akarja alkalmazni:

„Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, hogy a békét válassza”

 – írja, majd hozzáteszi, továbbra is küzdeni fognak, hogy Ukrajna „garanciákat kapjon” az igazságos és tartós béke érdekében. Vagyis a francia elnök hétfőn várhatóan továbbra sem arról fogja győzködni Zelenszkijt, hogy kössön mihamarabb békét Oroszországgal.

Orbán Viktor a szombati háborúellenes gyűlésen figyelmeztetett, hogy sok európai vezető már háborúra készül Oroszország ellen, Franciaországban pedig gyakorlatilag már háborús üzemmódba kapcsoltak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NurPhoto via AFP

bagoly-29
2025. december 06. 23:56
A háborús dögkeselyük nem nyugszanak s futnak a pénzük után, meg a hatalmuk megvédésért!
Nasi12
2025. december 06. 23:31
Ez is a háboruba menti az írháját.😭😭😭
Gintonic68
2025. december 06. 23:17
Az USA nélkül lepkepukik... Fontoskodik a mignon...🙂‍↕️
fintaj-2
2025. december 06. 23:12
Francia és német részről a háború folytatásának legbiztosabb oka, hogy mindkét ország gazdasága bajban van, és a hatalom gyakorlói megválasztóik elől a háború folytatásával, a háborús felkészüléssel terelik el a figyelmet.
