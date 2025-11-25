Itt a válasz az orosz fenyegetésre: háborús üzemmódba kapcsolt Franciaország

Emmanuel Macron csütörtökön jelenti be az új önkéntes katonai szolgálati tervet, amely Franciaország fegyveres erejének megerősítését szolgálja, és egyaránt támogatják a jobb- és baloldali pártok. A Politico szerint a projekt célja, hogy kiképzett személyzetet irányítsanak az aktív hadseregbe vagy a tartalékba, miközben a francia vezetés továbbra sem tervezi a sorkötelezettség visszaállítását, amelyet Jacques Chirac 1997-ben szüntetett meg. A korábbi elképzelésekben a katonai szolgálatot olykor fegyelmezési vagy társadalmi kohéziós eszköznek tekintették, most azonban szerintük az orosz fenyegetésre hivatkozva vált elsődlegessé a haderő megerősítése.

Franciaország háborús készülődésbe kezd, miközben a vezérkari főnök sokkoló figyelmeztetése és Macron katonai reformja pánikot kelt a politikában.

Forrás: Lionel BONAVENTURE / AFP

A Mandiner által ismertetett friss eset is erősítette a feszültséget: a francia vezérkari főnök botrányos kijelentése után, miszerint fel kell készülnünk a gyermekeink elvesztésére egy háborúban, éles politikai vita robbant ki. A védelmi miniszter megvédte a tábornokot, míg baloldali és kommunista vezetők a háborús hangulatkeltést kifogásolták.