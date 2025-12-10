Karácsonyra érhet véget a háború! Itt az idő, Trump sarokba szorította Zelenszkijt
Ukrajna egypár napot kapott az Egyesült Államoktól a béketerv elfogadására.
Az orosz elnök értékeli a tudomány szerepét.
A RIA Novosztyi arról ír, hogy Vlagyimir Putyin Genagyij Krasznyikovval, az Orosz Tudományos Akadémia (RAN) elnökével találkozott, ahol
értékelte a drón- és robotrajok irányítására szolgáló algoritmusokat.
Az orosz elnök lakonikusan, érdeklődően, két szóba sűrítette a lényeget:
„Nagyon klassz” – mondta.
Hozzáteszik: a megbeszélésen természetesen másról is beszéltek, az akadémia elnökének a beszámolója szerint
az orosz tudósok kifejlesztettek egy atomórát,
amivel nagyságrendekkel növelhetik a navigáció pontosságát, tudjuk meg.
„Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – mondta a Kreml szóvivője.
„Nekünk egy feladatunk van” – mondta a kormányfő.