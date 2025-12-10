Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Orosz Tudományos Akadémia navigáció orosz-ukrán háború drónháború Vlagyimir Putyin

Putyin válasza a drónokat irányító algoritmusokra a Tudományos Akadémia elnökének: „Nagyon klassz”

2025. december 10. 07:15

Az orosz elnök értékeli a tudomány szerepét.

2025. december 10. 07:15
null

A RIA Novosztyi arról ír, hogy Vlagyimir Putyin Genagyij Krasznyikovval, az Orosz Tudományos Akadémia (RAN) elnökével találkozott, ahol 

értékelte a drón- és robotrajok irányítására szolgáló algoritmusokat. 

Az orosz elnök lakonikusan, érdeklődően, két szóba sűrítette a lényeget:

„Nagyon klassz” – mondta.

Hozzáteszik: a megbeszélésen természetesen másról is beszéltek, az akadémia elnökének a beszámolója szerint 

az orosz tudósok kifejlesztettek egy atomórát,

 amivel nagyságrendekkel növelhetik a navigáció pontosságát, tudjuk meg. 

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

august
2025. december 10. 07:34
Akkor most már sikerül majd ukrán katonai célpontokat eltalálni a 10 emeletes panel helyett? --------- Hülyegyerek, amikor egész városokat alakítanak át katonai erőddé, és nagykövetségek szomszédságában csinálnak rakétagyárat, akkor min csodálkozol? Ez is olyan, mint amikor a bevásárlóközpontból csináltak lőszerraktárat. Vagy kórházból, iskolából katonai szálláshelyet. Egyébként már az ENSZ is háborús bűncselekménynek nevezte azt, hogy katonai infrastruktúrát civilek lakta körzetekben alakítanak ki. Ez folyik ma Ukrajnában.
kohazi
2025. december 10. 07:34
Nagy hiba, le sajnálni az oroszokat, s ezt a történelmi példák is mutatják.
belbuda
2025. december 10. 07:24
Mocsadék tömeggyilkos háborús bűnös. 🤮🤮🤮
RasPutin
2025. december 10. 07:22
Hozzáteszik: a megbeszélésen természetesen másról is beszéltek, az akadémia elnökének a beszámolója szerint az orosz tudósok kifejlesztettek egy atomórát, amivel nagyságrendekkel növelhetik a navigáció pontosságát, tudjuk meg. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Aztakurva! Akkor most már sikerül majd ukrán katonai célpontokat eltalálni a 10 emeletes panel helyett?
