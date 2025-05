„Ha valaki azt mondja, az egyik legkisebb költségvetéssel feljutunk, megkérdőjelezem az épelméjűségét” – a barcikai csoda belülről

Az kétségkívül nem volt egy szerencsés helyzet.

Egy átlagos meccs utáni szituációból pattant ki, de elég szerencsétlenül jött ki, szerintem se felvenni nem kellett volna, se az internetre kirakni… Én legalábbis nem örültem neki, hogy nyilvánosságra került, nem szeretek ilyen hangnemben vitatkozni.

Az a helyzet, hogy mindenki másképp éli meg a mérkőzéseket, és én sem vagyok az a nyugodt típus, sajnos nem voltam edzőként sem – ennek a játékvezetők a megmondhatói, meg a fegyelmi bizottság… Sportvezetőként egyébként már más habitusú vagyok, teljesen más szemmel is nézem a meccseket, elvégre nincs rajtam akkora közvetlen teher, mint az edzőn. Szóval igyekszem jól kezelni ezeket a kétes szituációkat is, mint ahogy szerintem ezt a Pintér-féle affért is viszonylag jól kezeltük. De ezt már mindenki rég lerendezte, én magamban is és velük is; nem lett belőle nagyobb konfliktus, szerintem ezen nem érdemes tovább rugózni.

Ahogy haladt előre a szezon, mennyire érezték a futball-láz fokozódását a városban, a csapat körül?

Nagy volt a futball láz, rengetegen kerestek és jöttek ki a meccseinkre, a feljutás után meg annyi SMS, e-mail érkezett, hogy meg se tudtam őket válaszolni. Persze, a sikerben mindenki szeret fürdőzni, én nem is kívánok sokáig ebben a szerepben tetszelegni. Most fontos elmondanunk, mi és hogyan történt, de inkább előre tekintek, mert óriási kihívás előtt állunk, a következő évet a mostaninál is sokkal nehezebbnek érzem. A nagy örömködés közepette igyekszem is mindenkit önmérsékletre inteni, mert szerintem sokan még nem fogták fel, hova is jutottunk pontosan: szoktam mondani, hogy ugye azt tudjátok, jövőre a Ferencvárossal, Újpesttel, Pakssal fogtok játszani, és nem ám hírvivő mérkőzéseket, hanem éles tétmeccseket?! Itt nyilván bejön majd a képbe a kudarctűrő képesség is, ki miként tudja kezelni a kudarcokat, mert az NB I-ben azért fel kell készülnünk a nagyobb pofonokra is.

Szerintem nem atomfizika, hogy ha még az NB II-ben sem tartoztunk a favoritok közé, akkor az NB I-ben milyen esélyekkel indulunk. Ha most megkérdeznénk a tizenegy másik klubvezetőt, tizenegy alighanem minket mondana első számú kiesőjelöltnek, amivel mi is tisztában vagyunk. De ez sport, ahol el lehet érni bravúrokat: meg kell próbálni kialakítani egy olyan keretet, amellyel egy szerencsés csillagzat alatt elérhető a bravúr.

A DVTK-val kötött, kulcsfontosságúnak bizonyuló együttműködés többször szóba került már, de a feljutással ennek vége szakad, a következő szezonban már bajnoki riválisok lesznek. A keretben viszont sok a diósgyőri kölcsönjátékos, velük mi lesz, illetve kik alkotják majd így az NB I-es Barcika gerincét?

Igen, ugye a szabályok értelmében két NB I-es klub között kooperációs szerződés nem jöhet létre, tehát ez valóban kilőve. Ettől még elképzelhető, hogy ismét hozunk Miskolcról olyan fiatalokat, akikről úgy látjuk, segítségünkre lehetnek. Ami biztos, hogy mi a magyar szabálytól a fiatalszabályig az összes MLSZ-ajánlást betartjuk majd. Biztos vagyok benne, hogy lesznek külföldi játékosaink is, már csak azért is, mert a hazai piacon az új szabály miatt nagyobb mozgolódás várható, mindenki próbál majd minél jobb szerződést kialkudni magának, és ebben az árversenyben mi jó eséllyel nem fogunk tudni érdemben részt venni, a topkategóriában legalábbis biztosan nem. Helyette igyekszünk olyan játékosokat levadászni, akik máshol nem biztos, hogy megkapnák a rendszeres játéklehetőséget, nálunk viszont igen, és így meg tudják mutatni magukat. Az elmúlt 3-4 évben azért a bevételi oldalon is tudtunk felmutatni sikereket játékoseladásokból – például Pálinkás Gergő, vagy a jelenleg Nyíregyházán védő Tóth Balázs –,

ez szerintem egy jó perspektíva lehet, hogy olyan játékosokat próbálunk majd keresni a piacon, akik megütik az NB I-es szintet, de nem kaptak még annyi lehetőséget. Cserébe, ha egy kicsit lejjebb adnak az igényeikből, nálunk megkapják ezt.

Az biztos, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, mert mi a saját helyzetünk mellett azt is nézzük, hogy egy-egy játékos miként képes beépülni a mi közegünkbe: olyan embereket keresünk, akik egy irányba húznak, idén is ez volt a siker egyik kulcsa, hogy nagyon jó közösség alakult ki az öltözőn belül.

Érdekes a létesítményhelyzet is, mert itt van egy gyakorlatilag vadonatúj stadion, hiába: az élvonalbeli követelményeknek nem felel meg, így Kazincbarcikától nyolcvan kilométerre, Mezőkövesden játsszák majd a hazai meccseiket – egy darabig legalábbis biztosan…