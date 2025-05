Beteljesült a borsodi tündérmese: drámai végjátékban története során először jutott fel az NB I-be a Kazincbarcika!

Vasárnap este 17:45-ös kezdéssel rajtolt el az élvonalba jutásról döntő két NB II-es rangadó, a Vasas–Honvéd és a Kisvárda–Kazincbarcika összecsapás.

Miután tavalyelőtt kiesett az NB I-ből, tavaly a harmadik helyen végzett a Vasas az NB II-ben: akkor az utolsó fordulóban vált matematikailag biztossá, hogy két ponttal lemarad a visszajutásról.

Nagyon hasonló szituációban várták az angyalföldiek az idei kiírás utolsó mérkőzését is: Pintér Attila csapata a harmadik helyen állt, egy pont hátrányban az idei meglepetéscsapat Kazincbarcika mögött, amely a már bajnok és feljutó Kisvárda vendégeként zárta az idényt. A Vasas ezúttal is hazai pályán próbálhatta meg elérni azt, amire olyannyira vágyott, ám nem ígérkezett könnyűnek a vasárnap estéjük, hiszen a tavasszal kiegyenesedő Budapest Honvédot fogadták. A két csapat szurkolótáborának kapcsolata nem mondható éppen barátinak, úgyhogy az ősi rivalizálás miatt a kispesti játékosok is minden bizonnyal felszívták magukat az egyébként számukra már tét nélküli mérkőzésre.

A találkozó előtt akadt is egy kis jegymizéria, a vendégszurkolók kevesellték a nekik biztosított 400 belépőt, ezért elkezdték felvásárolni a közeli hazai szektorokba a jegyeket... Miután az angyalföldiek konstatálták, mekkora öngólt lőttek, még 200 belépőt felszabadítottak a vendégeknek, akik amúgy rendre nagy számban jelennek meg idegenben. Ellentétben a Vasas szimpatizánsaival, akik az utóbbi időben már az Illovszky Rudolf Stadionba is alig ezren látogattak ki – ennek ismeretében nagy örömhír, hogy az utolsó fordulóban legalább telt ház fogadta a csapatokat!

Honvéd-helyzetek, zúgolódó Vasas-nézők

A lelátón feltűntek olyan játékosok is, mint a korábbi Vasas-labdarúgó, jelenlegi paksi Ádám Martin, vagy a Honvéddal 2017-ben bajnok, idén a Kecskeméttel búcsúzó Zsótér Dániel. Volt idő alaposan szemügyre venni mindezt a stadionban, ugyanis a pályán az első negyedórában gyakorlatilag semmi sem történt – cserébe legalább a két tábor remek hangulatot teremtett, főleg, amikor éppen nem egymással voltak elfoglalva. Aztán a 18. percben végre gyönyörködhettünk valamiben a pályán is: Pinte Patrik lőtt 15 méterről a hosszú sarok irányába, Molnár Zsombor hihetetlen bravúrral tolta ki szögletre a labdát – ez már végre futball volt! A következő helyzet is a Honvédhoz fűződött, az angyalföldi kapusnak Bévárdi Zsombor lapos lövésénél már jóval könnyebb dolga volt. Egy perccel később ismét Medgyes Zoltán tesztelte egy remekül végig vitt kontra végén – egyértelműen a vendégek álltak közelebb a gólhoz, el is kezdtek zúgolódni a hazai nézők.

Molnár Zsombor hatalmas védése Pinte lövésénél (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Senki sem érti, mit akar a Vasas

Nem igazán értette senki, mi a terve pontosan ezzel a mérkőzéssel a Vasasnak és Pintér Attilának – vagy a kispestiek fojtották meg a hazaiak játékát, nézőpont kérdése, mindenesetre továbbra sem kerültek közelebb a gólhoz az angyalföldiek. Nem úgy a fehér mezben játszó piros-fehér alakulat, melynek minden kontrájában benne volt a veszély, bár helyzetet ritkán sikerült belőle kialakítani – gól nélkül mentek pihenőre a csapatok, vagyis továbbra is a Kazincbarcika állt feljutásra.

Gólra gól: Bévárdi büntetőjére Urblik válaszolt

A második félidő jóval izgalmasabban kezdődött, mint az első, ugyanis büntetőhöz jutott a Honvéd! Otigba Kenneth buktatta Simon Benedeket, a labda mögé pedig Bévárdi Zsombor állt oda, és magabiztosan lőtt a kapuba – ezzel vezetnek a vendégek, és nagyon messze kerültek a feljutástól a hazaiak! Alig egy perccel később Molnárnak kellett ismét bravúrt bemutatnia Bévárdi újabb lövésénél – aztán mégis a Vasas egyenlített! Rögtön felpörögtek a kapott gól után az angyalföldiek, aminek az lett az eredménye, hogy Urblik József 6 méterről lőtt Rácz Gergő kapujának bal oldalába, 1–1!

Megint gólra gól!

Ezután következett a két tábor igen látványosra sikerült pirotechnikai bemutatója, majd Tóth Milán villant, egy ollózással próbálta meg bevenni Rácz kapuját, de célt tévesztett. Nem úgy Hangya Szilveszter a 64. percben! Bevárdi Zsombor beadására robbant be, és Molnár kapujába lőtt közelről, megint vezetett a Honvéd. És megint nem sokáig – a Vasas ismét góllal válaszolt a gólra! Tóth Milán bal oldali beadására érkezett Girsik Attila, és a hosszú oldalon 4 méterről lőtt a kapuba. Egyenlítettek a hazaiak, a nézők tomboltak – bár akkor még valószínűleg nem tudták, hogy közben a Kazincbarcika is megszerezte a vezetést Kisvárdán...

Megint marad NB II-es a Vasas

Igazi ki-ki meccsé vált a második félidő, mindkét csapat ment előre a győzelemért, az unalmas első játékrész után abszolút kiszolgálták a játékosok a nézőket – bár inkább a vendégeket és a semlegeseket, mert itt a hazai tábor csak a győzelemmel lett volna elégedett. Viszont az idő fogyott, ezzel együtt a türelem is úgy a lelátón, mint a pályán – a kispestiek pedig élvezték a helyzetet. Aztán érkezett a hír az Illovszkyba: egyenlített a Kisvárda! Fel is pörgött rögtön a hazai közönség és a csapat, beszorult kapuja elé a kispesti alakulat. Viszont jött a Vasas-hidegzuhany: Tóth Milán egy percen belül kapott két sárga lapot reklamálásért, így emberhátrányba kerültek az utolsó percekre a hazaiak. És micsoda izgalmak az utolsó pillanatokra! Szabadrúgáshoz jutott a Vasas, a középre ívelt labdát pedig Otigba hat méterről, ordító ajtó-ablak helyzetben melléfejelte! Maradt a vége a 2–2, és mivel a Kazincbarcika nem kapott ki, története során először feljutott az NB I-be – a Vasas pedig folytatja a másodosztályban.