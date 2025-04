Örülhet a Pintér Attila által ordenáré módon szidott sportigazgató: nem tudta megelőzni a Vasas a Kazincbarcikát (VIDEÓ)

Most csapatával egy korábbi állomáshelyén kellett bizonyítania, az esélye meg is volt erre, jól is kezdte a Vasas a találkozót, aztán a védői úgy döntöttek, változtatnak a játék menetén.

Az első találat előtt Otigba Kenneth maradt le a lépéshátrányból induló Szalai Jánosról, majd Iyinbor Patrick szándéka nem volt tiszta, mindenesetre hátrafelé passzolt valakinek(?), Gresó Mátyás köszönte szépen, lecsapott rá, és Szendrei Ákost hozta kihagyhatatlan helyzetbe – a szünetben két góllal mentek a hazaiak.

Otigbát le is cserélte Pintér a szünetben, de ez sem segített: ismét Szalai és Szendrei volt a főszereplő, előbbi fejelt utóbbi passza után a kapuba, ezzel el is dőlt a mérkőzést, a Mezőkövesd 3–0-ra nyert.

A Vasas három győztes meccs után kapott ki újra, de ami ennél is fájóbb lehet a szurkolóknak, hogy ezzel óriási lehetőséget szalasztott el, mert maradt a harmadik, még nem feljutást érő helyen.

Nem csoda, hogy Pintér a találkozó után dühösen értékelt az M4 Sport kamerája előtt:

Aki az NB I-be vágyik, ilyet nem tehet meg. Remélem, még időben jött ez a pofon. Hosszú még a bajnokság, de amíg így futballozunk, nem is futballozunk, focizgatunk, addig nincs miről beszélni.”

LABDARÚGÓ NB II, 23. FORDULÓ

Mezőkövesd–Vasas FC 3–0 (2–0)

Gólszerzők: Szalai J. (31., 62.), Szendrei Á. (41.)

Fotó: Vasas FC