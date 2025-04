Dráma a Szőnyi úton: 40 méteres csodagólon hüledezik az ország (VIDEÓ)

Kelemen Patriknak a 96. percben a félpálya közeléből szerzett góljával a BVSC-Zugló 2–1-re legyőzte a feljutásért küzdő, vendég Vasast a labdarúgó NB II 25. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.

A találkozó nyitó találatát Tóth Milán lőtte a 60. percben büntetőből, ám a Vasas csak 13 percig vezetett, mert Pekár László ugyancsak tizenegyesből egyenlített. Jött a hatpercesre tervezett ráadás, amikor Kelemen észrevette, hogy Kiss Ágoston kimerészkedett kapujából, és a kezdőkör közeléből ráívelt, a labda pedig a felsőlécen megcsúszva a hálóba került.

A mérkőzést követően Pintér Attila, a Vasas vezetőedzője keserűen értékelt:

„Nem kell mellébeszélni: ilyen teljesítménnyel nem is lehet nyerni. Nagyon gyengén játszottunk, ha nem ezt mondanánk, becsapnánk saját magunkat. Elnézést kérek a közönségünktől. Háromszor adott az élet olyan lehetőséget, hogy feljutó helyre kerüljünk, ez ki kell értékelni, vagy velem, vagy nélkülem.

Ha én vagyok az akadály, szívesen átadom másnak a helyem.

Én is a stáb is mindent elkövetünk, a játékosok is, de az a csapat, amelyik az egyik héten úgy tud futballozni, hogy öröm nézni, majd legközelebb így, ott valami nem jó. Bárhol is voltam, azért dolgoztam, hogy a klub sikeres legyen, ha úgy látják, hogy itt velem van a baj, döntsenek aszerint” – magyarázta Pintér.