Így bontakozott ki a hazai másodosztály egyik legnagyobb drámája a kispad mellett (VIDEÓ)

A Kisvárdán rendezett találkozó ért véget előbb, akkor még az Illovszky Rudolf Stadionban két perc volt hátra, ráadásul az angyalföldiek egy pontrúgás után veszélyeztettek is: Otigbe Kenneth fejelt nem sokkal mellé.

A Kazincbarcika stábja nehezen élte meg ezeket a pillanatokat, főleg Erős Gábor vezetőedző, aki pattanásig feszült – erről osztott meg egy zseniális videót a klub hivatalos Facebook-odalán.

Mivel a felvételt közvetlen a kispad mellett készítették, maximálisan át tudjuk érezni azt a feszültséget, amit a másik találkozó nézése közben éreznek – majd azt a felszabadultságot, amit Erőséket akkor önti el, amikor a pályáról tudják meg, 2–2-vel ért véget a másik meccs (nyilván csúszott a stream, ezért jött a pályáról az információ).

Erős a találkozó után boldogan nyilatkozott az M4 Sportnak:

„Tudtuk, hogy egy nagyon nehéz meccs vár ránk, a Kisvárda sportszerűen játszott, bebizonyította, hogy mindent megtesz a győzelemért. De nekünk is egy jó csapatunk van, most az egy pont elég volt a feljutáshoz. Nagyon büszke vagyok a csapatra, köszönöm nekik az egész évben mutatott játékot és az alázatos munkát. A stábom előtt is le a kalappal és minden egyes alkalmazottnak köszönöm, aki a klubnál van és a sikereinkért dolgozott. Nehéz most beszélni, csak keresem a szavakat, ez egy történelmi siker, elképesztően büszkék vagyunk mindenkire, örülünk neki.”

Azt is elárulta: az évad elején nem volt céljuk a feljutás:

„Amikor odakerültem, mindenki tudta, hogy fiókcsapat voltunk, a cél az volt, hogy minél jobb pozícióba kerüljünk. Ez a fél évnél kezdett körvonalazódni, amikor második helyen fordultunk, ott gondolták a vezetőink úgy, hogy álmodjunk egy merészet, aztán szépen haladtunk végig a tavaszi szezon folyamán, én azt mondom, nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, hiszen az a csapat, amely el tudja mondani magáról, hogy a hatodik forduló óta nem mozdult el az első háromból, megérdemelten jutott fel. Elképesztően boldogok vagyunk. Majd beszélünk a folytatásról, ez a jövő zenéje, most csak örülünk annak, ami van.”

A csapat két rutinos alapembere, Varga József és Bódi Ádám viszont nemrég arról beszélt a Mandinernek, hogy ők komoly célokkal igazoltak tavaly Kazincbarcikára.