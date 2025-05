Olyat kaptak a Vasas-játékosok a szurkolóktól, amire senki sem számított

Szóba került a korábbi szövetségi kapitány jövője is, de kijelentette, ezzel most nem hajlandó foglalkozni, csak az érdekli, hogy nem sikerült elérniük a kitűzött célt.

A Honvéd ellen csereként állt be, majd gólt szerzett a 19 éves Girsik Attila, akinek ez volt pályafutása második találata a felnőttek között.

„Csalódottak vagyunk” – mondta megtörve a lefújás után. – „Az utolsó percig próbáltunk küzdeni, és megfordítani a mérkőzést. Nem teljesen rajtunk múlt, de megpróbáltunk mindent. Sajnos kaptuk a gólokat, utána válaszoltunk rájuk, aztán a legvégén volt egy nagy lehetőségünk. Megérdemelhettük volna, de nem a mostani meccs alapján kell értékelni ezt az idényt. Voltak olyan meccsek is, amiken jobb eredményt érhettünk volna el. Nyilván nagyon csalódottak vagyunk, de sajnos ebben most ennyi volt.”

A Vasas főleg az eső félidőben futballozott meglepően gyengén – többen meg is jegyezték, úgy nézett ki, mintha a Honvéd játszana a feljutásért.

„Én azt még kívülről néztem, és kicsit azt éreztem, hogy nem igazán megy a játék. Nem tudom, mi lehetett a probléma, de akkor kezdtünk el jobban játszani, amikor azt éreztük, hogy veszély van, amikor gólt kaptunk. Több oka is lehet, hogy nem az első perctől futballozunk úgy, ahogy kéne.”

Elárulta: nem foglalkoztak közben a Kisvárda–Kazincbarcika mérkőzés eredményének alakulásával, de a 85. percben a közönség morajlásán hallotta, hogy egyenlíthetett a hazai csapat, és újra van esélyük – amivel aztán nem tudtak élni.

„A pályán még dühösek voltunk a legvégén, ebben benne volt az is, hogy a játékvezetőnek is voltak rosszabb meglátásai, de nem is ezzel szeretnék most foglalkozni.

Az öltözőben aztán nagyon csalódottak és szomorúak voltunk, mindenkin azt láttam, hogy szét van esve.”

A kolozsvári születésű védőt ráadásul ez még jobban érintheti, hiszen a Vasas akadémiáján nevelkedett.

„Persze, szívügyem a klub, végigjártam ranglétrát. Nagyon jó lett volna tényleg feljutni az NB I-be, és mondjuk a Groupamában átszani vagy ilyen helyekre menni, de most nagyon csalódott vagyok.”

A szurkolók reakciója még minket is meglepett: a Vasas-tábor ugyanis kihívta magához a játékosokat, de nem azért, hogy levetesse róluk a mezt vagy megfenyegesse őket, hanem hogy megtapsolja.

Láttuk, hogy a Fehérvár-meccsen kihívták a szurkolók a játékosokat és annak mi lett a következménye. Nálunk éppen az ellenkezője történt, amiért nagyon hálásak vagyunk a mieinknek.

Örülünk, hogy ennyire pozitívan álltak hozzánk még akkor is, ha nem sikerült a feljutás. Valóban támogatóak voltak velünk szemben, buzdítottak, és tudatták velünk, a következő idényben is ott lesznek velünk, bármi is legyen. Ez nagy erőt ad nekünk, főleg azután, hogy láttuk, megint mennyien voltak pirosba öltözve a meccsen. Nagy öröm volt ilyen találkozón szerepelni.”