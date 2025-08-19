Elhunyt Feleki Attila – gyászol a magyar labdarúgás

A kozarmislenyfc.hu közleménye emlékeztet, hogy Feleki Attila több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának „motorja és irányítója”.

„Az ő kitartásának, munkájának és elhivatottságának köszönhetően vált a kisvárosi klub ismertté és elismertté, és élhettünk át együtt számtalan felejthetetlen sikert. Mindennap azért dolgozott, hogy ez a kisvárosi csoda folytatódjon, és most azon leszünk, hogy az általa hátrahagyott örökség tovább éljen. Hogy a csoda folytatódjon nélküle… DE ÉRTE IS! A hír okozta döbbenet letaglóz bennünket, a felfoghatatlan tény összetörte szívünket! Nyugodj békében, Elnök úr!” – emlékezik a klub hivatalos honlapján Felekire, aki Kozármisleny díszpolgára is volt.

Feleki vezetésével az elmúlt években fénykorát élte a kozármislenyi labdarúgás. A klub 2022-ben jutott fel a másodosztályba, egy évvel később osztályozóval maradt bent, a 2023–2024-es idényben már az ötödik helyen zárt az NB II-ben, az előző szezonban pedig története legjobb eredményét elérve negyedik lett.

A baranyaiak az új idényt két döntetlennel és két vereséggel kezdték, jelenleg a tabella 14. helyén állnak.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: hrportal.hu