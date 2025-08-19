Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgó NB II Feleki Attila gyász Kozármisleny

Elhunyt Feleki Attila – gyászol a magyar labdarúgás

2025. augusztus 19. 19:17

Hosszan tartó betegség után, 54 éves korában elhunyt Feleki Attila, a labdarúgó NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny tulajdonosa – közölte kedden a klub hivatalos oldalán.

2025. augusztus 19. 19:17
null

A kozarmislenyfc.hu közleménye emlékeztet, hogy Feleki Attila több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának „motorja és irányítója”.

„Az ő kitartásának, munkájának és elhivatottságának köszönhetően vált a kisvárosi klub ismertté és elismertté, és élhettünk át együtt számtalan felejthetetlen sikert. Mindennap azért dolgozott, hogy ez a kisvárosi csoda folytatódjon, és most azon leszünk, hogy az általa hátrahagyott örökség tovább éljen. Hogy a csoda folytatódjon nélküle… DE ÉRTE IS! A hír okozta döbbenet letaglóz bennünket, a felfoghatatlan tény összetörte szívünket! Nyugodj békében, Elnök úr!” – emlékezik a klub hivatalos honlapján Felekire, aki Kozármisleny díszpolgára is volt.

Feleki vezetésével az elmúlt években fénykorát élte a kozármislenyi labdarúgás. A klub 2022-ben jutott fel a másodosztályba, egy évvel később osztályozóval maradt bent, a 2023–2024-es idényben már az ötödik helyen zárt az NB II-ben, az előző szezonban pedig története legjobb eredményét elérve negyedik lett.

A baranyaiak az új idényt két döntetlennel és két vereséggel kezdték, jelenleg a tabella 14. helyén állnak.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: hrportal.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!