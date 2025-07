Villámárvíz árasztott el egy falut Somogyban

Somogy vármegyében esett a legtöbb eső vasárnap az országban. Annak ellenére, hogy narancsszínű riasztás volt érvényben a vármegyére, arra nem számítottak a települések lakói, hogy ekkora felhőszakadás érkezik – írja a Sonline.

A lap beszámolt róla, hogy rövid idő alatt akár egyhavinak is beillő csapadék hullott a vármegyében.

Csökölyben ráadásul az árkok úgy megteltek, hogy az utat is elöntötte a víz. Ugyanez történt Jákóban is, ahol a falu főutcáján állt a víz, de sajnos még a házak udvarát is elöntötte.

„Nálunk nem vízelvezetők vannak, hanem szikkasztó árkok, amik nem bírtak el ezzel a mennyiséggel” – mondta Horváth Anita, polgármester. Hozzátette: soha nem volt még akkora vihar, hogy a házakhoz is befolyjon a víz. Igaz az épületekbe nem tört be, de körbevette őket.

Most csillapodott az eső, de azt a jelzést kaptuk, hogy újabb hullám várható”

– adott hangot aggodalmának a településvezető.