08. 18.
hétfő
Egy ideje agyalok valamin

2025. augusztus 18. 06:34

Magyar „OnlyFans” Péter mindent egy lapra tett fel.

2025. augusztus 18. 06:34
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
„Egy ideje agyalok valamin, és mára beigazolódott. Magyar »OnlyFans« Péter mindent egy lapra tett fel arra, hogy bosszút álljon mindenen és mindenkin, aki szakmailag stabil mikropéniszbe tette az évtizedek során. Legyen az eszme, párt, barát, feleség, frakcióvezető vagy miniszterelnök. Utóbbi a legfontosabb és a legnehezebb. 

Előbbiekkel simán elbánhatott a tükör előtt beolvasva vagy éppen övcsattal, delikát revansként meg falhoz taszajtással várandósan. De Orbán más. Eleinte elsősoros tapsorkánnal próbálta a dobhártyáját kilukasztani a főnöknek, később az eu-s plenárison egy laza, gatyeszon belüli rárántás után tornyosult állva az ülő góré fölé, és smasszerkézfogással, valamint szájszaggal igyekezett a dont arra a belátásra bírni, hogy eljött a generációváltás ideje. 

De mivel egyik se jött be, így a következő maradt.Úgy igyekszik definiálnia önnön magát, hogy olyan tevékénységeket folytat, ami a 62 éves – saját bevallása és sztorizása alapján is – korábbiakhoz képest kevésbé jó formában lévő miniszterelnöknek vagy kivitelezhetetlen, vagy soha eszébe se jutna csinálni.Quadozik, robogózik, túrázik, kenuzik, strandröpizik, közben vetődve elesik, most meg ez a szörfözés. Ezeket már nem egyszerű 62 évesen. De neki, a kistérségi 40-es Ron Jeremynek sima liba.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

