Dániában hadsereg sorkatonaság Norvégia

Döbbenetes: már Dániában is besorozzák a nőket (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 07:14

Közben már kilenc európai országban vezettek be újra sorkatonaságot a 18 éven felülüli férfiak körében.

2025. augusztus 18. 07:14
null

Az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta, már kilenc európai országben vezették be újra a sorkatonaságot a 18 éven felülüli férfiak körében. A nők is jelentkezhetnek önként a hadseregben, viszont sorkatonai szolgálatot eddig nem kellett teljesíteniük, kivéve Norvégiában és Svédországban.

Dániában a nők a katonák negyedét teszik ki, mind önkéntesek. Hozzátartozik, hogy a férfiak körében is annyi az önkéntes, hogy eddig nem kellett a sorkötelesekre támaszkodni. 

Júniusban ennek ellenére azonban egy radikális döntést hoztak, mi szerint 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, továbbá a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget.

A dán szélsőbaloldal két éve még feloszlatta volna a hadsereget, de a háború miatt ők is megszavazták az erről szóló törvényjavaslatot.

Az Arténak nyilatkozott egy fiatal dán nő. Ő még önkéntesként csatlakozott a sereghez és elmondása szerint a nehézségek ellenére sem bánta meg a döntését.

Dániában kevesebb különleges alakulatra, és több, széles körűen kiképzett katonára van szükség, magyarázta egy szakértő, aki szerint a sorköteles nők megjelenése jót fog tenni a katonai kultúrának és a gondolkodásmódnak is. 

Ha a statisztikákat nézzük, akkor húsz önként bevonuló nőből csak egy marad a hadseregben az alapkiképzés után, ezért más szakértők hangsúlyozzák, hogy javítani kell a körülményeken.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Felipe Trueba

 

