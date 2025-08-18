Döbbenetes: már Dániában is besorozzák a nőket (VIDEÓ)

Dániában a nők a katonák negyedét teszik ki, mind önkéntesek. Hozzátartozik, hogy a férfiak körében is annyi az önkéntes, hogy eddig nem kellett a sorkötelesekre támaszkodni.

Júniusban ennek ellenére azonban egy radikális döntést hoztak, mi szerint 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, továbbá a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget.

A dán szélsőbaloldal két éve még feloszlatta volna a hadsereget, de a háború miatt ők is megszavazták az erről szóló törvényjavaslatot.

Az Arténak nyilatkozott egy fiatal dán nő. Ő még önkéntesként csatlakozott a sereghez és elmondása szerint a nehézségek ellenére sem bánta meg a döntését.

Dániában kevesebb különleges alakulatra, és több, széles körűen kiképzett katonára van szükség, magyarázta egy szakértő, aki szerint a sorköteles nők megjelenése jót fog tenni a katonai kultúrának és a gondolkodásmódnak is.

Ha a statisztikákat nézzük, akkor húsz önként bevonuló nőből csak egy marad a hadseregben az alapkiképzés után, ezért más szakértők hangsúlyozzák, hogy javítani kell a körülményeken.

