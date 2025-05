„Nem használtak, félrelöktek, de megcsináljuk a csodát!” – sértett játékosai repítik a Kazincbarcikát az NB I felé

A Honvéd elleni győztes gólt Bódi Ádám készítette elő szögletből, aki az előző idényben még az első osztályban szerepelt a Debrecennel, amellyel Lokival tulajdonképpen megnyert itthon mindent: háromszor volt magyar bajnok és kupagyőztes.

Azért dolgozunk az egész évadban, hogy meglegyen a csoda Barcikán

– fogalmazott a 34 éves középpályás lapunknak, amit kétkedve fogadtunk. Mármint azt a részét, hogy amikor tavaly nyáron Kazincbarcikára igazolt, hitt a csodában.

„Erre azt tudom mondani, kérdezze meg a sportigazgatót, hogy miről beszélgettem vele, amikor ideigazoltam. Akkor mindenki megtudja, milyen motivációval érkeztem.

Nem az volt az elsődleges célom, hogy 33 évesen az NB II-be igazoljak, de olyan szerződést kaptam Barcikán, ami elgondolkodtatott, és közben az is láttam, milyen játékosok érkeztek ide, így az utolsók egyikeként döntöttem én is úgy, hogy aláírok.

Élvezzük a futballt és egymás társaságát, nagyon jó a szakmai stáb, NB I-es színvonalú edzéseket tartanak. Simon László videóelemzőnk például a a válogatottnál is dolgozik, vagyis ennél magasabb szintű szakmai stáb nem nagyon lehetne itt.”

Csapattársa, aki szintén a Debrecennel alkotott maradandót, sőt még a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelt, a 34-szeres válogatott Varga József, már az előző kiírásban is Barcikán töltötte a tavaszi szezont.

„Amikor idejöttem, a bennmaradásért harcoltunk az NB II-ben, de elfogadtam, hogy ebben az időszakban legalább van időm megismerni a közeget” – emlékezett vissza a 36 éves Varga a kezdetekre. „Még Csábi József hívására érkeztem, és elmondtam, szívesen jövök, csak fogalmazzunk meg egy olyan célt, ami nem a bennmaradás. Nyáron el is kezdődött az építkezés, itt maradtak a húzóemberek, jöttek melléjük nagyon jó minőségű játékosok, remek közösséget alkotunk. Ádámmal vagy éppen Lucasszal többen is harcoltunk már korábban a feljutásért, úgyhogy tudjuk kezelni a helyzetet. Nekünk sem egyszerű, hiszen tartanunk kell a hátunkat, és stabilitást adni a csapatnak. De mindenki felnőtt a feladathoz, a fiatalok is állják a sarat, és jól teljesítenek.”

A nyáron Erős Gábor lett a vezetőedző, az eredmények azonban eleinte nem jöttek.

„Nagyon mélyen voltunk az elején, annak ellenére, hogy rendben volt a játékunk, csak az eredmények hiányoztak” – folytatta Varga. „Aztán szépen kiegyenesedtünk.

Bejött, hogy Gábor a sikertelenség ellenére sem akart változtatni a taktikán, hű maradt önmagához, tartotta magát ahhoz, hogy ezzel a focival ki tudunk ebből jönni.

Szépen el is indultunk felfelé. Nyilván jó a csapat, van benne minőség, összetartóak vagyunk – ezek együttesen eredményezik, hogy a feljutásért harcolunk. Büszke vagyok a társaságra, mert nem egyszerű, amit csinálunk hétről hétre: egy rosszabb meccs után is tudunk eredményt produkálni.”

Bódi valósággal kivirágzott: 9 gólja mellett 15 gólpassza is van az idényben.

„Utoljára még a Lokiban, szintén az NB II-ben voltam ilyen eredményes.

Nyilván hatalmas motiváció van bennem különböző okok miatt: használni kellett volna engem, nem félrelökni. Mindegy, itt Barcikán megcsináljuk a saját magunk kis csodáját, és visszakerülünk oda, ahova jó néhányan tartozunk

– utalt arra Bódi Ádám, hogy tavaly nyáron úgy érezte, megalázták Debrecenben.