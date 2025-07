A kispesti csapatkapitányt az motiválta, hogy több ezer ember őt szidta Székesfehérváron

A fehérváriak csapatkapitánya, Spandler Csaba szerint nem azt csinálták, amit elterveztek.

„Nem azt láttam, amit az edzőmeccseken.

Meg kell szokniuk a fiataloknak, hogy ennyi néző előtt játszanak, persze a szurkolóknak szeretném megköszönni, hogy ilyen hangulatot teremtettek.

Viszont a játékosoknak meg kell tanulniuk ilyen légkörben játszaniuk, mert ha kijött volna az, ami egyébként bennük van, nem ilyen eredmény született volna.”

Boér Gábor vezetőedző emellett kishitűségről beszélt.

„Ránk ragadt az elején, az első tizenöt percben pedig lefutballozott minket a Honvéd. Kijött az, hogy sok fiatal még nem játszott végig meccset ilyen szinten. Nagyon sok munkánk lesz.

Ezt az atmoszférát meg kell szokniuk a játékosoknak, ilyen szempontból nem volt ideális a helyzet, talán a kezdőt sem találtuk el.”

A kispesti tréner, Feczkó Tamás szerint a játék minden elemében jobbak voltak a Videotonnál.

„Mi már fél éve dolgozunk együtt, a Fehérvár most áll össze, de kevesen fognak itt nyerni.

Csak annyi hiányérzetem van, hogy sokkal többen jöttek volna a szurkolóink, de nem engedték be őket, nem értem, miért kell három szektort bezárni.”

Végül arról is beszélt, mit szól ahhoz, hogy egyik legjobbja, Medgyes Zoltán háromgólos előnynél két szövegeléssel kiállíttatta magát.

Ha egy meccsen tizenöt-húsz alkalommal levadásznak, nem biztos, hogy el tudja egy játékos viselni – de persze butaságot csinált.”

Hangya Szilveszter is kamera elé állt: a Honvéd csapatkapitánya tavasszal azt nyilatkozta, nem is akar emlékezni arra a 6 évre, amit Fehérváron töltött. Meg is kérdezte tőle a riporter, hogy érez-e elégtételt.