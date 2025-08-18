Zelenszkij támogatásért könyörög a NATO-nak, közben sorozatosan támadja a Magyarországot ellátó olajvezetéket
Augusztusban harmadszor is megtámadta Ukrajna a Magyarországot ellátó Barátság olajvezetéket, Szijjártó Péter pedig háborús cselekménynek nevezte a szabotázst. Az önsorsrontó akciókkal Ukrajna nem csak térségbeli kapcsolatait veszélyezteti, hanem saját áramellátását is. Ismertetjük a csapások hátterét.
Az ukrán hadsereg augusztus folyamán harmadik alkalommal támadta rakétákkal és drónokkal a hazánkat kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéket. A katasztrofális fronthelyzettel és Donald Trump békére törekvő igyekezetével szembenálló Zelenszkij rezsim kétségbeesetten próbálja megtorpedózni a béketárgyalási folyamatot.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legújabb támadásról Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter írt közösségi oldalán.„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Azonban a kudarc azonban nem tántorította el a NATO-ba igyekvő ország vezetését, így augusztus 12-én késő este ismét drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló Unyecsa városában található szivattyúállomást.
Reports about Ukrainian strikes on the Unecha oil pumping station in Bryansk Oblast, western Russia.
This facility is an important oil transportation hub for the "Druzhba" pipeline, through which Russian oil flows to such countries as Belarus, Hungary and Slovakia. pic.twitter.com/FoWm4VW77g
A fenti videófelvételeken jól látható, hogy a drónokkal és HIMARS rendszerekkel végrehajtott támadás több nagyméretű robbanást okozott, melyek következtében két napra leállt a kőolajszállítás hazánk irányába.
Világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást”
– szögezte le Szijjártó Péter a kapacitáskiesés kapcsán.
Az unyecsai állomás a Barátság kőolajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja, amely az AK Transznyeftyeprodukt holding tulajdonában van, és stratégiai jelentőséggel bír a Közép- és Kelet-Európa energiaellátásában. A Barátság kőolajvezeték teljes hossza megközelíti a kilencezer kilométert, és a létesítmény kulcsfontosságú a nyersolaj szállításában.
A második támadás hatását mutatják a Dnipro Osint nevű Telegram csatornán közzétett műholdfelvételek, ezek alapján az ukrán támadás és az azt követő tűz következtében két szivattyúállomás semmisült meg, valamint egy kisebb műszaki épület és a közeli technológiai berendezések.
Mindezek után következett be a tegnapi támadás, melyre a magyar külügyminiszter is reagált. Az ehhez hasonló csapások azonban több szempontból is kontraproduktívak Kijev számára. Ahogy Szijjártó Péter is jelezte bejegyzésében az ukrán döntéshozók irányába:
„a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában”
ezen áram fejlesztése pedig jelentős mértékben a Barátság vezetéken érkező olajból történik. Tehát az ukránok azt a forrást támadják, amiről a drónjaikat töltik, hogy támadni tudjanak. Nem kell katonai stratégának lenni, hogy valaki belássa, ez nem a legbölcsebb terv.
Ezenkívül a hasonló támadások azért sem célszerűek, mert egy ország energiabiztonságának veszélyeztetése minden modern értelmezés szerint háborús cselekmény. Tehát – enyhén szólva – nem szerencsés annak az optikája, hogy egy NATO-ba igyekvő ország NATO országok (Szlovákia is ezen a vezetéken vásárolja az olajat) energetikai szuverenitását ássa alá támadásaival.
Akcióban a hálózat
Cikkünk írása közben megérkezett az első reakció a külföldről finanszírozott hazai sajtótermékek részéről is. Panyi Szabolcs, a Direkt36 „újságírója” azzal hergeli NGO-s ügynök kollégáit X-bejegyzésében, hogy „Orbán Viktor külügyminisztere azzal fenyegetőzött, hogy leállítják az Ukrajnába irányuló áramellátást egy állítólagos oroszországi Druzhba-vezeték elleni támadás miatt”.
Ezzel szemben a valóság az, amint feljebb részletesen kifejtettük, hogy Szijjártó Péter csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország fontos szerepet tölt be Ukrajna áramellátásában, és ha szétbombázzák a vezetéket, amin keresztül az ő (és a mi!) áramu(n)k alapanyaga érkezik, az nem biztos, hogy segíteni fog a helyzetükön.