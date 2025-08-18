Ft
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vlodimir Zelenszkij Ukrajna Magyarország Szijjártó Péter

Zelenszkij támogatásért könyörög a NATO-nak, közben sorozatosan támadja a Magyarországot ellátó olajvezetéket

2025. augusztus 18. 12:55

Augusztusban harmadszor is megtámadta Ukrajna a Magyarországot ellátó Barátság olajvezetéket, Szijjártó Péter pedig háborús cselekménynek nevezte a szabotázst. Az önsorsrontó akciókkal Ukrajna nem csak térségbeli kapcsolatait veszélyezteti, hanem saját áramellátását is. Ismertetjük a csapások hátterét.

2025. augusztus 18. 12:55
null
Rimóczi Norbert

Az ukrán hadsereg augusztus folyamán harmadik alkalommal támadta rakétákkal és drónokkal a hazánkat kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéket. A katasztrofális fronthelyzettel és Donald Trump békére törekvő igyekezetével szembenálló Zelenszkij rezsim kétségbeesetten próbálja megtorpedózni a béketárgyalási folyamatot.

A Barátság kőolajvezeték - Forrás: DW

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legújabb támadásról Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter írt közösségi oldalán. „Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Az első augusztusi támadást 6-án hajtotta végre az ukrán hadsereg Brjanszk városát és a mellette található olajtárolót, ekkor azonban csak kisebb károk keletkeztek a létesítményben.

Azonban a kudarc azonban nem tántorította el a NATO-ba igyekvő ország vezetését, így augusztus 12-én késő este ismét drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló Unyecsa városában található szivattyúállomást.

A fenti videófelvételeken jól látható, hogy a drónokkal és HIMARS rendszerekkel végrehajtott támadás több nagyméretű robbanást okozott, melyek következtében két napra leállt a kőolajszállítás hazánk irányába.

Világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást”

 – szögezte le Szijjártó Péter a kapacitáskiesés kapcsán. 

Az unyecsai állomás a Barátság kőolajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja, amely az AK Transznyeftyeprodukt holding tulajdonában van, és stratégiai jelentőséggel bír a Közép- és Kelet-Európa energiaellátásában. A Barátság kőolajvezeték teljes hossza megközelíti a kilencezer kilométert, és a létesítmény kulcsfontosságú a nyersolaj szállításában.

A második támadás hatását mutatják a Dnipro Osint nevű Telegram csatornán közzétett műholdfelvételek, ezek alapján az ukrán támadás és az azt követő tűz következtében két szivattyúállomás semmisült meg, valamint egy kisebb műszaki épület és a közeli technológiai berendezések.

A szivattyúállomás a támadás előtt - Forrás: Dnipro Osint

 

A szivattyúállomás a támadás után - Forrás: Dnipro Osint

Mindezek után következett be a tegnapi támadás, melyre a magyar külügyminiszter is reagált. Az ehhez hasonló csapások azonban több szempontból is kontraproduktívak Kijev számára. Ahogy Szijjártó Péter is jelezte bejegyzésében az ukrán döntéshozók irányába: 

a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában”

 ezen áram fejlesztése pedig jelentős mértékben a Barátság vezetéken érkező olajból történik. Tehát az ukránok azt a forrást támadják, amiről a drónjaikat töltik, hogy támadni tudjanak. Nem kell katonai stratégának lenni, hogy valaki belássa, ez nem a legbölcsebb terv. 

Ezenkívül a hasonló támadások azért sem célszerűek, mert egy ország energiabiztonságának veszélyeztetése minden modern értelmezés szerint háborús cselekmény. Tehát – enyhén szólva – nem szerencsés annak az optikája, hogy egy NATO-ba igyekvő ország NATO országok (Szlovákia is ezen a vezetéken vásárolja az olajat) energetikai szuverenitását ássa alá támadásaival.

Akcióban a hálózat

Cikkünk írása közben megérkezett az első reakció a külföldről finanszírozott hazai sajtótermékek részéről is. Panyi Szabolcs, a Direkt36 „újságírója” azzal hergeli NGO-s ügynök kollégáit X-bejegyzésében, hogy „Orbán Viktor külügyminisztere azzal fenyegetőzött, hogy leállítják az Ukrajnába irányuló áramellátást egy állítólagos oroszországi Druzhba-vezeték elleni támadás miatt”

Ezzel szemben a valóság az, amint feljebb részletesen kifejtettük, hogy Szijjártó Péter csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország fontos szerepet tölt be Ukrajna áramellátásában, és ha szétbombázzák a vezetéket, amin keresztül az ő (és a mi!) áramu(n)k alapanyaga érkezik, az nem biztos, hogy segíteni fog a helyzetükön.

 

 

