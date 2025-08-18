Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna energiaellátás Szijjártó Péter

Miközben Zelenszkij Trump kegyelméért könyörög, Kijev támadást intézett a NATO-tagállam ellen – Szijjártó Péter teljesen kiakadt, befenyítette az ukránokat

2025. augusztus 18. 10:22

Nagy a baj, Ukrajna támadása veszélybe sodorta a magyar energiaellátást. Szijjártó egyértelmű üzenetet küldött.

2025. augusztus 18. 10:22
null

„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Mint megírtuk, Ukrajna múlt szerdán dróntámadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

A külgazdasági- és külügyminiszter beszámolt róla Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatása alapján, hogy „az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.”

Szijjártó emlékeztetett: „Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák.”

Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!

– szólított fel.

A tárcavezető végül figyelmeztette az ukránokat, hogy „a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – vagyis nem érdemes túlfeszíteniük a húrt.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Összesen 96 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hunyadyt
•••
2025. augusztus 18. 11:38 Szerkesztve
Igen-igen egyszerű a megoldás. Mindegy egyes hohol támadásnál, ameddig szünetel a kőolaj ellátásünk, addig függesszük fel feléjük a rajtunk keresztül történő villamos-energia szállítást. Nem igaz, hogy ez annyira megoldhatatlan feladat. Már rég nem fenyegetőzni kellene, hanem megtenni ezt a teljesen kézenfekvő lépést. Ezek nem vesznek minket komolyan, azért mernek folyton pimaszkodni. Végtelenül unalmas ez már.
Válasz erre
3
0
evass816
2025. augusztus 18. 11:37
1. az EU hogyan hagyhatja, hogy egy tagállamával ezt csinálják? (költői kérdés...) 2. ez nem kérdés: pedagógiai jelleggel egy-két hétre lezárni az ukránokhoz menő összes vezetéket.
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. augusztus 18. 11:36
Zelenszkij meg a barátja a poloskás egyformák . Mind kettő a béke ellensége mindenhol ártanak ahova a lábukat beteszik . Poloskás tagadja nem akar miniszter lenni , hazudik . Minden álma miniszteri székbe ülhessen . Feleségét lejáratta csak azért hogy miniszteri székből kibillentse . Kormánynak neki ment áhított miniszteri székbe nem ültette be . 2026 szavazáskor az urnáknál mindenki legyen ott . Azt pedig senki se higgye el a poloskás nem akar miniszter lenni , az akar . Nato tagok vagyunk a Nato még se tesz semmit egy terrorista ország Naton kívül már többször megtámadta. Ennyit ér a nato védelme , Amerikát támadná a nato rögtön oda röffenne.
Válasz erre
2
0
Emzeperix
2025. augusztus 18. 11:32
Lassan lehívhatnánk azt a bizonyos 5. cikkelyt Ukrajna elleni védelemre. Semmivel sem lenne szürreálisabb mint a mostani helyzet.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!