Miközben Zelenszkij Trump kegyelméért könyörög, Kijev támadást intézett a NATO-tagállam ellen – Szijjártó Péter teljesen kiakadt, befenyítette az ukránokat

Az oroszok felhívták Szijjártót: tisztázták, milyen következményei lesznek az ukránok támadásának
Ukrajna szerdán intézett dróntámadást a Barátság kőolajvezeték ellen.
Nagy a baj, Ukrajna támadása veszélybe sodorta a magyar energiaellátást. Szijjártó egyértelmű üzenetet küldött.
„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Mint megírtuk, Ukrajna múlt szerdán dróntámadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen.
A külgazdasági- és külügyminiszter beszámolt róla Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatása alapján, hogy „az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.”
Szijjártó emlékeztetett: „Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák.”
Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!
– szólított fel.
A tárcavezető végül figyelmeztette az ukránokat, hogy „a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – vagyis nem érdemes túlfeszíteniük a húrt.
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter