Miközben Zelenszkij Trump kegyelméért könyörög, Kijev támadást intézett a NATO-tagállam ellen – Szijjártó Péter teljesen kiakadt, befenyítette az ukránokat

A külgazdasági- és külügyminiszter beszámolt róla Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatása alapján, hogy „az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.”

Szijjártó emlékeztetett: „Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák.”

Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!

– szólított fel.

A tárcavezető végül figyelmeztette az ukránokat, hogy „a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – vagyis nem érdemes túlfeszíteniük a húrt.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter